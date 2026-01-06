Con trai Tổng thống Maduro khẳng định cha mình sẽ trở lại

Con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 4/1 kêu gọi người dân xuống đường biểu tình sau khi cha ông bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ và dẫn giải sang New York.

Nicolas Maduro Guerra, thành viên Quốc hội Venezuela và là con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Caracas, Venezuela vào tháng 5/2024. Ảnh: Reuters.

“Các bạn sẽ thấy chúng tôi ngoài đường, bên cạnh người dân, và giương cao ngọn cờ phẩm giá”, ông Nicolas Maduro Guerra, 35 tuổi, nghị sĩ Quốc hội Venezuela, nói trong tin nhắn thoại đăng trên mạng xã hội.

Các trợ lý của ông Maduro Guerra đã xác nhận độ xác thực của đoạn ghi âm.

Trong tin nhắn, ông cũng bác bỏ khả năng phe ủng hộ sẽ lùi bước. “Họ muốn chúng ta trông yếu đuối, nhưng chúng ta sẽ không tỏ ra yếu đuối”, ông nói, khẳng định rằng “Tổng thống Nicolas Maduro sẽ trở lại”.

Ông Maduro Guerra là gương mặt quen thuộc trong chính trường Venezuela những năm gần đây. Ông theo nghiệp chính trị từ khi còn rất trẻ, từng giữ vai trò trong các tổ chức thanh niên cánh tả và hiện là nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền.

Ông Maduro Guerra là một trong sáu người, cùng với cha và mẹ kế Cilia Flores, bị nhà chức trách Mỹ quy kết tội danh liên quan tới ma túy và vũ khí. Ông là con trai đẻ độc nhất của Tổng thống Venezuela, người đã nhận nuôi 3 con riêng của bà Flores.

Việc ông Maduro bị bắt ngay tại thủ đô Caracas và nhanh chóng bị đưa ra khỏi Venezuela đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng có nội gián tiếp tay.

Nhắc đến những suy đoán này, ông Maduro Guerra nói: “Lịch sử sẽ cho biết ai là kẻ phản bội, lịch sử sẽ phơi bày tất cả. Rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng lúc này, điều quan trọng là phải tập trung đưa đất nước tiến lên, giương cao lá cờ của Chavez và đưa ông Nicolás Maduro Moros cùng bà Cilia Flores trở về an toàn”.

Cùng ngày, một số người ủng hộ ông Maduro đã xuất hiện trên đường phố Caracas, mang theo cờ và các biểu ngữ in hình tổng thống.

Theo phía Mỹ, chỉ vài giờ sau khi bị bắt trong chiến dịch rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), ông Maduro, 63 tuổi, và bà Cilia Flores, 69 tuổi, đã bị giam tại nhà tù ở New York. Ông Maduro đã bị lực lượng Mỹ áp giải đưa đi trình diện tòa vào ngày 5/1 để nhận thông báo chính thức về các cáo buộc.

Phó tổng thống Delcy Rodriguez đã được chỉ định làm tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trong khi đó, Reuters cho biết hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng diễn biến này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trung Quốc, Pháp, Nga, Mexico, Brazil và Nam Phi đều ra tuyên bố phản đối việc sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi đối thoại và vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.