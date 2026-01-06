Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Con trai Tổng thống Maduro khẳng định cha mình sẽ trở lại

  • Thứ ba, 6/1/2026 03:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 4/1 kêu gọi người dân xuống đường biểu tình sau khi cha ông bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ và dẫn giải sang New York.

Nicolas Maduro Guerra, thành viên Quốc hội Venezuela và là con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Caracas, Venezuela vào tháng 5/2024. Ảnh: Reuters.

“Các bạn sẽ thấy chúng tôi ngoài đường, bên cạnh người dân, và giương cao ngọn cờ phẩm giá”, ông Nicolas Maduro Guerra, 35 tuổi, nghị sĩ Quốc hội Venezuela, nói trong tin nhắn thoại đăng trên mạng xã hội.

Các trợ lý của ông Maduro Guerra đã xác nhận độ xác thực của đoạn ghi âm.

Trong tin nhắn, ông cũng bác bỏ khả năng phe ủng hộ sẽ lùi bước. “Họ muốn chúng ta trông yếu đuối, nhưng chúng ta sẽ không tỏ ra yếu đuối”, ông nói, khẳng định rằng “Tổng thống Nicolas Maduro sẽ trở lại”.

Ông Maduro Guerra là gương mặt quen thuộc trong chính trường Venezuela những năm gần đây. Ông theo nghiệp chính trị từ khi còn rất trẻ, từng giữ vai trò trong các tổ chức thanh niên cánh tả và hiện là nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền.

Ông Maduro Guerra là một trong sáu người, cùng với cha và mẹ kế Cilia Flores, bị nhà chức trách Mỹ quy kết tội danh liên quan tới ma túy và vũ khí. Ông là con trai đẻ độc nhất của Tổng thống Venezuela, người đã nhận nuôi 3 con riêng của bà Flores.

Việc ông Maduro bị bắt ngay tại thủ đô Caracas và nhanh chóng bị đưa ra khỏi Venezuela đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng có nội gián tiếp tay.

Nhắc đến những suy đoán này, ông Maduro Guerra nói: “Lịch sử sẽ cho biết ai là kẻ phản bội, lịch sử sẽ phơi bày tất cả. Rồi chúng ta sẽ thấy. Nhưng lúc này, điều quan trọng là phải tập trung đưa đất nước tiến lên, giương cao lá cờ của Chavez và đưa ông Nicolás Maduro Moros cùng bà Cilia Flores trở về an toàn”.

Cùng ngày, một số người ủng hộ ông Maduro đã xuất hiện trên đường phố Caracas, mang theo cờ và các biểu ngữ in hình tổng thống.

Theo phía Mỹ, chỉ vài giờ sau khi bị bắt trong chiến dịch rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), ông Maduro, 63 tuổi, và bà Cilia Flores, 69 tuổi, đã bị giam tại nhà tù ở New York. Ông Maduro đã bị lực lượng Mỹ áp giải đưa đi trình diện tòa vào ngày 5/1 để nhận thông báo chính thức về các cáo buộc.

Phó tổng thống Delcy Rodriguez đã được chỉ định làm tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trong khi đó, Reuters cho biết hàng loạt quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng sau các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng diễn biến này có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm và kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trung Quốc, Pháp, Nga, Mexico, Brazil và Nam Phi đều ra tuyên bố phản đối việc sử dụng vũ lực, đồng thời kêu gọi đối thoại và vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Maduro và vợ bị áp giải đến tòa

Sau hai ngày bị tạm giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã được áp giải bằng đoàn xe an ninh để ra hầu tòa tại New York, Mỹ.

9 giờ trước

UAV tối mật của Mỹ trong chiến dịch tại Venezuela

Máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel được cho là đã tham gia chiến dịch của Mỹ tại Venezuela, đóng vai trò then chốt trong giám sát, chỉ thị mục tiêu và bảo đảm an toàn tác chiến.

13 giờ trước

Căn cứ quân sự lớn nhất Venezuela trước và sau không kích của Mỹ

Những hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy một cơ sở quân sự quan trọng tại thủ đô Caracas đã bị hư hại sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích ngày 3/1.

15 giờ trước

Lạc Chi

Maduro Trung Quốc Mỹ Nga Pháp Liên Hợp Quốc Mexico Hội đồng Bảo an Tổng thống Venzuela

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Mexico

    Mexico
    • Thủ đô: Mexico
    • Diện tích: 1.964.400 m2
    • Dân số: 129,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.149 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso Mexico
    • Mã điện thoại: +52
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tây Ban Nha và ngôn ngữ bản địa

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý