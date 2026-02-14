Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Con trai Robinho trước cơ hội đổi đời

  • Thứ bảy, 14/2/2026 20:00 (GMT+7)
Ở tuổi 18, Robinho Jr (biệt danh Juninho) trở thành cái tên gây sốt trên thị trường chuyển nhượng với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro.

Theo truyền thông Brazil, cậu con trai của Robinho được kỳ vọng có thể sớm sang châu Âu chơi bóng. Juninho được đôn lên đội một Santos ở tuổi 18, nhận áo số 7 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Thuận chân trái, cao 1,70 m, sở hữu trọng tâm thấp và khả năng xử lý trong không gian hẹp, anh thường xuất phát bên cánh phải trước khi bó vào trung lộ. Lối chơi có nhiều nét gợi nhớ người cha, nhưng hiện đại hơn ở tốc độ xử lý và khả năng phối hợp.

Gia nhập học viện Santos năm 14 tuổi, Juninho thăng tiến nhanh chóng. Chín bàn thắng tại giải U17 bang Sao Paulo năm 2024 giúp anh được ký hợp đồng chuyên nghiệp. Bước ngoặt đến ở mùa 2025 khi Neymar trở lại Santos. Việc tập luyện và thi đấu cạnh đàn anh giàu kinh nghiệm giúp Juninho trưởng thành rõ rệt.

Juninho ra mắt Serie A Brazil trong chiến thắng trước Flamengo vào tháng 7/2025, trận đấu Neymar trực tiếp ghi bàn và công khai khen ngợi đàn em. Dù vậy, Juninho vẫn cần thời gian để hoàn thiện bản thân. Sau 21 lần ra sân cho đội một, anh chưa có bàn thắng.

Đáng chú ý, mức giá 100 triệu euro của Juninho không ngăn được sự quan tâm từ các ông lớn châu Âu. Nhiều tuyển trạch viên theo dõi sát sao tài năng trẻ này.

Santos muốn Juninho tiếp tục hoàn thiện tại quê nhà trước khi bước ra sân khấu lớn. Tuy nhiên, CLB giàu truyền bóng của bóng đá Brazil có thể cân nhắc để Juninho ra đi nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Minh Nghi

