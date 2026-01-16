Cựu danh thủ người Brazil, Robinho, vừa được giảm án tù thêm 160 ngày sau khi Tòa án Sao Paulo chấp thuận đơn xin giảm án của phía bào chữa.

Robinho được giảm án tù.

Thông tin này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, bởi Robinho là một trong những ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất Brazil trong hai thập kỷ qua, từng khoác áo nhiều CLB lớn như Santos, Real Madrid, AC Milan và Manchester City.

Theo quyết định được công bố vào tuần trước bởi Tòa án Công lý bang Sao Paulo, việc giảm án được áp dụng dựa trên các quy định về cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân. Hiện tại, Robinho chấp hành án tại Trung tâm Tái hòa nhập Limeira, thuộc khu vực nội địa bang Sao Paulo.

Luật sư của Robinho, ông Mario Rossi Vale, xác nhận thân chủ của mình đủ điều kiện được giảm án do tích cực tham gia lao động và học tập trong thời gian thụ án. “Anh ấy làm việc và học tập nghiêm túc. Chính vì vậy, Robinho được hưởng mức giảm án 160 ngày theo quy định của pháp luật”, ông Vale chia sẻ.

Vào tháng 11/2025, Robinho cũng đã được giảm 69 ngày tù. Lý do là trong quá trình chấp hành án, cựu tuyển thủ Brazil đã hoàn thành 11 khóa học khác nhau, tham gia 464 giờ học chương trình trung học, đồng thời đọc và viết báo cáo về năm cuốn sách theo yêu cầu của trại giam.

Robinho bị tuyên án 9 năm tù liên quan đến vụ án cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 23 tuổi xảy ra tại một hộp đêm ở Milan (Italy) vào năm 2013, khi anh còn thi đấu cho AC Milan. Vụ việc từng gây chấn động làng bóng đá thế giới và để lại vết đen lớn trong sự nghiệp của một cầu thủ từng được xem là biểu tượng tài năng của bóng đá Brazil.

