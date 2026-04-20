Con trai Klinsmann gãy đốt sống cổ

Jonathan Klinsmann đối mặt quãng hồi phục dài sau chấn thương nghiêm trọng trong màu áo Cesena tại vòng 35 Serie B.

Jonathan Klinsmann phải rời sân bằng cáng sau chấn thương. Ảnh: Instagram.

Jonathan Klinsmann bị gãy đốt sống cổ số một sau pha va chạm mạnh trong trận thua 0-2 của Cesena trước Palermo hôm 18/4. Jonathan Klinsmann buộc phải rời sân giữa trận và được chuyển thẳng tới bệnh viện để kiểm tra khẩn cấp.

Sau các bước thăm khám ban đầu, Cesena xác nhận thủ môn 29 tuổi bị gãy đốt sống cổ số một. Đây là chấn thương nghiêm trọng, đồng nghĩa mùa giải của anh chính thức khép lại.

Theo thông báo từ CLB, Jonathan Klinsmann sẽ tiếp tục trải qua các xét nghiệm chuyên sâu trong thời gian tới, đồng thời tham vấn bác sĩ phẫu thuật thần kinh để xác định hướng điều trị phù hợp nhất.

Marco De Marchi, người đại diện của thủ môn này, thừa nhận tình hình rất đáng lo ngại. Ông cho biết quá trình hồi phục sẽ không hề ngắn và cần sự kiên nhẫn lớn từ cầu thủ cũng như gia đình.

Jonathan Klinsmann là lựa chọn số một của HLV Ashley Cole trong khung gỗ Cesena mùa này. Anh ra sân 36 trận trên mọi đấu trường, đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội bóng tại Serie B.

Sinh ra tại Munich, Jonathan mang quốc tịch Mỹ và là con trai của Jurgen Klinsmann, cựu tiền đạo từng vô địch World Cup 1990 cùng tuyển Đức. Anh theo đuổi sự nghiệp thủ môn và chuyển sang thi đấu tại Italy từ năm 2024.

Với Cesena, mất đi người gác đền số một ở giai đoạn cuối mùa là tổn thất lớn. Họ đang đứng thứ 8 ở Serie B, vị trí cuối cùng có suất play-off thăng hạng lên Serie A mùa sau.

Pep là HLV trong mơ của tuyển Italy Trong công cuộc tái thiết nền bóng đá Italy đang lao dốc. Pep Guardiola như niềm hy vọng của người hâm mộ sắc màu thiên thanh.