Cơn sốt AI tạo nên làn sóng mới trong giới sưu tầm

Dòng tiền khổng lồ từ cơn sốt AI đẩy doanh số các nhà đấu giá lớn vượt 10 tỷ USD trong nửa đầu năm nay. Một làn sóng các nhà sưu tập trẻ tuổi mới đang tái định nghĩa thị trường.

Đôi giày của Lebron James tại nhà đấu giá Sotheby 's ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong nửa đầu năm 2026, tổng doanh số của các nhà đấu giá lớn nhất thế giới đã tiệm cận mốc 10 tỷ USD , đánh dấu một trong những năm tài chính khởi sắc nhất lịch sử, theo CNBC.

Sotheby's ghi nhận nửa đầu năm thành công nhất trong lịch sử 282 năm hoạt động khi thu về 4,4 tỷ USD , tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Christie's đạt 4,5 tỷ USD - mức doanh số 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ năm 2021, tương ứng mức tăng trưởng 71% so với nửa đầu năm 2025. Hàng loạt tên tuổi khác như Phillips hay Heritage cũng ghi nhận đợt bứt phá doanh thu kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Artnet, đã có tới 8 lô hàng được gõ búa với mức giá vượt mốc 50 triệu USD trong nửa đầu năm, đối lập hoàn toàn với con số 0 tròn trĩnh của cả hai năm 2024 và 2025.

Giới điều hành và các nhà buôn nghệ thuật đánh giá sự phục hồi ngoạn mục sau gần 3 năm suy thoái xuất phát trực tiếp từ sự tích lũy tài sản thần tốc của giới công nghệ.

"Chỉ số doanh số cho thấy thị trường đang dần tự tin trở lại. Có những người sẵn sàng bán đi các kiệt tác và có những người sẵn lòng chi những khoản tiền khổng lồ để sở hữu các tác phẩm độc bản", bà Bonnie Brennan - Tổng giám đốc Christie’s - phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nghệ thuật & Công nghệ.

Đồng quan điểm, Tổng giám đốc Sotheby’s Charles Stewart nhấn mạnh: "Lượng tài sản mới được tạo ra chính là nhân tố số một thúc đẩy hoạt động kinh doanh của chúng tôi lúc này. Điều này hiển hiện rõ ràng khi chúng tôi ngồi tại New York và chứng kiến các đợt IPO công nghệ nối tiếp nhau như SpaceX cùng cơn sốt AI chưa có dấu hiệu hạ nhiệt".

Dẫn đầu danh sách các thương vụ đắt giá nhất nửa đầu năm là bức tranh "Number 7A, 1948" của Jackson Pollock, được bán với giá 181 triệu USD tại Christie’s. Tác phẩm mang tính biểu tượng này từng thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông S.I. Newhouse. Một tác phẩm điêu khắc của Brancusi cũng từ bộ sưu tập của Newhouse được gõ búa ở mức 107,6 triệu USD .

Tại Christie’s, 30% người mua trong nửa đầu năm là khách hàng mới, với 47% thuộc thế hệ Millennials hoặc trẻ hơn, và 85% tổng số lượt trả giá được thực hiện qua nền tảng trực tuyến.

Khẩu vị sưu tầm của nhóm tỷ phú mới nổi này cũng tạo nên những kỷ lục ở nhiều danh mục khác nhau. Trong mảng xe cổ, các dòng siêu xe thập niên 1990 và 2000 dần vượt mặt các mẫu xe thể thao truyền thống thập niên 1950-1960 về tốc độ tăng giá.

Ở mảng đồng hồ xa xỉ, Phillips in Association with Bacs & Russo đạt doanh số kỷ lục 235 triệu USD trong 6 tháng. Bên cạnh các thương hiệu lâu đời như Patek Philippe, giới công nghệ ngày càng săn đón các thương hiệu độc lập quý hiếm.

Chiếc F.P. Journe Souscription Résonance trở thành mẫu đồng hồ đắt nhất nửa đầu năm khi bán ra với giá 13,9 triệu USD . Đáng chú ý, CEO Meta Mark Zuckerberg cũng được biết đến là một tín đồ của F.P. Journe khi thường xuyên xuất hiện trước công chúng với những mẫu đồng hồ trị giá hàng triệu USD của hãng này.

Một trong những danh mục gây bất ngờ nhất là hóa thạch khủng long. Sotheby’s vừa bán một bộ xương Tyrannosaurus rex (T. rex) 67 triệu năm tuổi tên "Gus" với giá 50,1 triệu USD - trở thành bộ hóa thạch đắt nhất lịch sử đấu giá. Trước đó vào năm 2024, một bộ xương Stegosaurus tên "Apex" cũng từng được nhà quản lý quỹ Ken Griffin mua với giá 44,6 triệu USD .

Ngoài ra, linh vật thể thao và văn hóa đại chúng cũng chứng kiến mức định giá ngất ngưởng. Chiếc áo đấu được ngôi sao Jalen Brunson mặc trong trận chung kết NBA vừa được bán tại Sotheby's với giá 1,024 triệu USD . Thậm chí, chiếc áo da đen thương hiệu Tom Ford từng được CEO Nvidia Jensen Huang mặc tại một sự kiện năm 2023 cũng được gõ búa với giá 960.000 USD (gấp 16-24 lần dự báo ban đầu) nhằm mục đích từ thiện.

Tổng giám đốc Sotheby’s Charles Stewart ví von xu hướng này là "Từ SpaceX đến T. rex" khi cho biết: "Giới tỷ phú công nghệ không chỉ tiêu tiền cho sở thích cá nhân. Họ đang nhìn vào định giá thị trường và đưa ra nhận định về các kênh lưu trữ tài sản lâu dài".