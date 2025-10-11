Con số khó tin của ChatGPT

ChatGPT đạt 700 triệu người dùng mỗi tháng, tương đương 10% dân số trưởng thành trên thế giới.

ChatGPT đạt hơn 700 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Ảnh: Bloomberg.

ChatGPT, công cụ chatbot do OpenAI phát triển, đang tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI khi đạt mức sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia từ OpenAI, Đại học Duke và Đại học Harvard, tính đến tháng 7, ChatGPT ghi nhận khoảng 700 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tương đương 10% dân số trưởng thành trên thế giới.

Số liệu này được công bố trong một bài báo học thuật gần đây, cho thấy mức độ phổ biến của chatbot AI này đã đạt đến quy mô chưa từng có.

“Đối với một công nghệ mới, tốc độ lan truyền toàn cầu này chưa từng có tiền lệ”, nhóm nghiên cứu nhận định.

Đến nay, con số người dùng có thể còn cao hơn đáng kể. Tại sự kiện DevDay 2025 diễn ra vào đầu tháng 10, CEO Sam Altman cho biết ChatGPT hiện có 800 triệu người dùng hoạt động mỗi tuần. Đây là bước nhảy vọt so với mức 100 triệu người dùng hoạt động hàng tuần mà ông công bố vào tháng 11/2023, tương ứng mức tăng trưởng hơn 700% chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm.

Báo cáo cũng tiết lộ, tính đến tháng 7, ChatGPT xử lý hơn 2,5 tỷ tin nhắn mỗi ngày, tương đương khoảng 29.000 truy vấn mỗi giây. Khối lượng tương tác khổng lồ này cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của người dùng toàn cầu vào chatbot trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày.

Sự tăng trưởng bùng nổ của ChatGPT là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của OpenAI trong cuộc đua phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Trong khi đó, các đối thủ khác trên thị trường vẫn đang ở khoảng cách khá xa. Cụ thể, Grok của xAI hiện có khoảng 65 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, trong khi Claude của Anthropic và Perplexity AI đều ở mức khoảng 30 triệu.

Chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi ra mắt, ChatGPT đã trở thành một hiện tượng công nghệ toàn cầu, góp phần định hình cách con người tiếp cận, khai thác và tương tác với AI trong thời đại mới.