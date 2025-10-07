ChatGPT lột xác

Với hai tính năng mới là Apps in ChatGPT và AgentKit, OpenAI cho thấy tham vọng biến ChatGPT thành ứng dụng và hệ điều hành AI riêng.

Ngày 6/10 (giờ địa phương), sự kiện DevDay 2025 của OpenAI diễn ra tại San Francisco, với sự tham dự của khoảng 1.500 khách mời, bao gồm các nhà phát triển, chuyên gia AI, nhà đầu tư và đối tác công nghệ khắp thế giới. Tại đây, OpenAI đã thu hút sự quan tâm lớn khi công bố hàng loạt tính năng mới cho ChatGPT.

“Sự kiện như tổng kết lại cả một năm chuyển động của thế giới AI, vì cách OpenAI thay đổi cách con người viết phần mềm và dân chủ hóa việc lập trình cho mọi người”, ông Đào Trung Thành, Phó viện trưởng Viện ABAII, chia sẻ. Với hơn 800 triệu người dùng mỗi tuần, ChatGPT đang trở thành hạ tầng quan trọng trong cách con người sinh hoạt và làm việc.

Bộ công cụ thiết kế AI Agent tiện lợi được giới thiệu tại DevDay. Ảnh: OpenAI.

Thoát khỏi danh xưng trợ lý ảo

Một trong hai sáng kiến lớn của OpenAI là Apps trong ChatGPT, biến vai trò chatbot từ một trợ lý thông minh sang nền tảng vận hành ứng dụng. Người dùng có thể chạy các ứng dụng hàng ngày ngay trong giao diện chatbot.

Những đối tác đầu tiên tham gia bao gồm Booking.com, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify và Zillow. Nhờ đó, người dùng giờ đây có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, từ đặt chuyến du lịch, thiết kế đồ họa, học trực tuyến, nghe nhạc đến tìm nhà, chỉ trong một khung trò chuyện duy nhất.

Nền tảng này được mở rộng nhờ Apps SDK, bộ công cụ cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng tương thích với chuẩn giao tiếp mở Model Context Protocol (MCP). Qua đó, ChatGPT có thể kết nối và tương tác trơn tru, an toàn với các dịch vụ bên thứ ba.

Người dùng có thể đặt lịch, nghe nhạc, học ngôn ngữ ngay trên ChatGPT. Ảnh: Spotify.

Song song đó, OpenAI công bố AgentKit, bộ công cụ dành cho doanh nghiệp và nhà phát triển nhằm thiết kế, triển khai và tối ưu các tác nhân AI (agent), những hệ thống có thể tự hành động theo mục tiêu được giao. “Với AgentKit, OpenAI đã hủy diệt 100 startup thiết kế AI agent khác”, Linus Ekenstam, một influencer công nghệ trên X với hơn 200 nghìn theo dõi, viết.

Đây là bộ công cụ gồm 3 thành phần chính là Agent Builder, Connector Registry và Evals, nhằm giải quyết vấn đề khó vận hành của AI agent. Trước hết, Agent Builder mang đến giao diện kéo-thả trực quan, cho phép thiết kế quy trình hoạt động của agent như khi tạo một lưu đồ tự động hoá, không cần can thiệp vào mã phức tạp.

Connector Registry hoạt động như một cổng kết nối chuẩn hóa, giúp agent truy cập an toàn vào các dịch vụ, API nội bộ hoặc công cụ từ bên thứ ba như Google Drive, Dropbox. Trong khi đó, Evals được mở rộng để hỗ trợ đánh giá, chấm điểm và tối ưu hiệu năng của agent trong quá trình vận hành thực tế.

Trong phần demo, kỹ sư Christina Huang của OpenAI đã tạo một chatbot “Ask Froge” cho DevDay, kết nối dữ liệu, kiểm thử, rồi nhúng vào web ngay trên sân khấu. Toàn bộ quy trình diễn ra chưa đến 8 phút, khiến cả khán phòng kinh ngạc.

Tham vọng lớn của OpenAI

Cả hai hướng phát triển trên nhằm biến ChatGPT từ một trợ lý hội thoại thành một nền tảng toàn diện, với vai trò siêu ứng dụng và hệ điều hành AI. Ngay đầu sự kiện, CEO Sam Altman đã chia sẻ chiến lược khiến mọi người xây dựng và trò chuyện với các ứng dụng ngay trong ChatGPT.

Giới công nghệ nhận định rằng đây là một bước ngoặt tương tự khoảnh khắc Apple ra mắt App Store năm 2008 nhưng dành cho giới AI. Người dùng chỉ cần trò chuyện với ChatGPT để AI thực hiện thay, không còn cần mở ứng dụng theo cách quen thuộc.

Ông Lê Công Thành, CEO của InfoRe Technology, nhận định rằng động thái này cũng mở đường cho mô hình kinh doanh mới. “Các nhà phát triển có thể phân phối ứng dụng và agent thông qua ChatGPT, trong khi doanh nghiệp có thể tích hợp hệ thống nội bộ của mình thành các 'tác nhân số' thông minh”, ông Thành viết.

Các lập trình viên có thể viết code và tạo app ngay trong ChatGPT. Ảnh: OpenAI.

Ngoài ra tại sự kiện, OpenAI cũng ra mắt Codex, phiên bản GPT-5 được tùy chỉnh riêng cho các tác vụ lập trình. Theo chia sẻ của Sam Altman, công cụ này đang chứng kiến mức tăng trưởng bùng nổ, với lượng sử dụng tăng gấp 10 lần kể từ đầu tháng 8/2025, xử lý hơn 40.000 tỷ token chỉ trong 3 tuần.

Trong buổi livestream, ông cho biết gần như toàn bộ kỹ sư tại OpenAI hiện đều sử dụng Codex, giúp tăng hiệu quả và tự động đánh giá đáng kể. Codex cũng được tích hợp mở rộng sang các bên thứ ba như Slack, nơi các lập trình viên có thể tag @Codex trong kênh để giao nhiệm vụ trực tiếp.

Ở phần cuối, OpenAI công bố GPT-5 Pro cho các tác vụ nặng về suy luận trong tài chính, pháp lý, y tế. Cùng với đó là Realtime Mini, mô hình giọng nói thời gian thực, chi phí thấp hơn khoảng 70%, Sora 2 biến văn bản thành video, nay có âm thanh đồng bộ và tùy chỉnh tỉ lệ khung hình.

Các tính năng mới mang đến khả năng lập trình cho người dùng đa số, không chuyên, biến nhu cầu thích nghi trở nên quan trọng hơn kỹ năng chuyên môn. “Khi mọi người đều có thể xây app trong ChatGPT, điều gì sẽ làm nên sự khác biệt?”, ông Đào Trung Thành nhận xét về tương lai của AI.