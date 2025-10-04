Sora lại gây sốt

Dù chỉ phát hành giới hạn, ứng dụng Sora của OpenAI dẫn đầu bảng xếp hạng tải nhiều trên App Store, vượt qua ChatGPT và Google Gemini.

Ứng dụng Sora trên App Store. Ảnh: Nikkei.

Ít ngày sau khi ra mắt, ứng dụng Sora của OpenAI vươn lên đầu bảng xếp hạng tải nhiều trên kho ứng dụng App Store thị trường Mỹ, vượt qua ChatGPT và Google Gemini.

Theo dữ liệu từ Appfigures, Sora đạt 56.000 lượt tải trên App Store Mỹ trong ngày đầu tiên, lọt top 3 ứng dụng được tải nhiều. Đến 3/10, app này vươn lên dẫn đầu.

Để so sánh, ChatGPT đạt vị trí số một trong ngày phát hành thứ 2. Trong cùng giai đoạn, thứ hạng các ứng dụng khác gồm Grok (thứ 4), Gemini (thứ 6), Copilot (thứ 19) và Claude (thứ 78).

Ngày 30/9 và 1/10, Sora ghi nhận tổng cộng 164.000 lượt tải. Con số trên vượt qua nhiều ứng dụng AI khác trong cùng giai đoạn, chẳng hạn như Claude của Anthropic (21.000) và Copilot từ Microsoft (7.000), ngang bằng Grok của xAI (56.000).

ChatGPT và Gemini có màn ra mắt ấn tượng hơn, lượt tải trong ngày đầu phát hành lần lượt 81.000 và 80.000. Để khách quan nhất, Appfigures chỉ so sánh lượt tải ở Mỹ và Canada, do các ứng dụng có chiến lược phát hành khác nhau.

Ví dụ, ChatGPT ban đầu ra mắt trên iOS, chỉ dành cho thị trường Mỹ. Trong khi đó, Grok giới hạn người dùng iOS tại Mỹ, Australia và Ấn Độ. Anthropic không công bố chi tiết quốc gia phát hành Claude trong ngày đầu.

Được giới thiệu ngày 30/9, Sora có thể tạo video ngắn từ mô hình AI. Kết hợp tính năng mạng xã hội, ứng dụng cho phép “mượn” ý tưởng từ video tạo bởi người khác, chia sẻ lên trang cá nhân và theo dõi tài khoản.

Hiện tại, Sora chỉ phát hành trên iOS, yêu cầu lời mời tham gia. Bất chấp hạn chế, ứng dụng vẫn đứng đầu bảng xếp hạng miễn phí trên App Store.

“Thật tuyệt khi chứng kiến sự sáng tạo tập thể của mọi người có thể đạt đến đâu. Đội ngũ của chúng tôi luôn nỗ lực cải tiến và tiếp nhận phản hồi”, Bill Peebles, trưởng bộ phận Sora tại OpenAI, chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 3/10.

Ứng dụng Sora hoạt động giống mạng xã hội. Ảnh: OpenAI.

Theo CNBC, Sora tích hợp mô hình tạo video và âm thanh mới nhất của OpenAI, mang tên Sora 2. Công ty cho biết mô hình có khả năng tạo cảnh quay và âm thanh với “độ chân thực cao”. Phiên bản Sora đầu tiên ra mắt tháng 2/2024.

OpenAI nhấn mạnh một số giải pháp giảm rủi ro về tính an toàn xoay quanh ứng dụng Sora, bao gồm cho phép người dùng kiểm soát cách sử dụng hình ảnh của họ trên nền tảng.

Bất chấp những giải pháp, một số video đáng lo ngại vẫn xuất hiện trên Sora, bao gồm clip mô tả cảnh CEO Sam Altman ăn cắp vặt. Điều này gây tranh cãi về tính hữu ích, rủi ro và tính hợp pháp của ứng dụng.

Trên mạng xã hội X, Altman nhấn mạnh “thật dễ hình dung kịch bản tồi tệ của video tạo bởi AI”, khiến người dùng rơi vào vòng xoáy “nội dung cẩu thả”.

“Đội ngũ của chúng tôi đặt rất nhiều tâm huyết và suy nghĩ, tìm cách tạo ra sản phẩm thú vị mà không rơi vào tình trạng ấy. Chúng tôi có nhiều ý tưởng đầy hứa hẹn”, CEO OpenAI cho biết.