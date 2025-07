Con quỷ của Marvel là ai?

Mephisto khiến khán giả toàn cầu phấn khích những ngày qua. Sự xuất hiện của vua địa ngục trong Vũ trụ điện ảnh Marvel đặt nền móng loạt tác phẩm về thế giới phép thuật.

Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đang rộng lớn hơn bao giờ hết khi các thực thể vũ trụ quyền năng xuất hiện như Celestial, Eternity, Galactus, Dormammu, The Watchers,… và mới đây là Mephisto. Khi vị vua địa ngục gia nhập cuộc chơi, thế giới phép thuật mang đến nhiều điều thú vị trong giai đoạn tiếp theo. Nhất là khi cuộc chiến đa vũ trụ sắp diễn ra.

Tên tuổi Mephisto đến từ những bản hợp đồng đắt giá, trao sức mạnh cho những kẻ dám bán rẻ linh hồn. Đó là khoảnh khắc mà khán giả chứng kiến Mephisto giao kèo Riri Williams trong tập cuối series Ironheart. Hắn là một con quỷ đúng nghĩa khi dùng chiếc “mỏ hỗn” để chế nhạo bất kỳ ai.

“Gì cơ, Dormammu á. Cái tên xấu xí, đần độn không xứng đáng động vào thân thể cao quý của ta”, Mephisto vừa cười vừa nói.

Nhà sưu tầm… linh hồn

Dựa trên ác quỷ Mephistopheles trong truyền thuyết dân gian Đức thời kỳ Phục Hưng, Mephisto lần đầu xuất hiện vào tháng 12/1968 trong Silver Surfer #3 của Stan Lee, John Buschema và Joe Sinnott. Mephisto là một trong những thực thể ma thuật từng được biết đến, sinh ra vào khoảng 1.000.000 năm TCN cùng thời điểm 6 Viên đá Vô cực ra đời.

Không giống như Satan, Hades, Lucifer, Hela thì Mephisto cai trị Splinter Realms - một chiều không gian khác được ví như địa ngục trong Marvel. Từ thuở sơ khai cho tới hiện đại, Mephisto được con người biết đến với nhiều biệt danh khác nhau, điểm chung đều mô tả sự xảo quyệt, độc ác.

Trước series Ironheart, Mephisto đã xuất hiện trên màn ảnh nhưng không thuộc MCU. Đầu tiên là Ghost Rider (2007), Mephisto do Peter Fonda thủ vai và tiếp đó là Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2012) đổi tên thành Roarke do Ciarán Hinds đảm nhận. Cả hai bộ phim, Mephisto hiện thân là con người cùng dáng vẻ huyền bí, lời lẽ sắc sảo.

Mephisto quậy phá với những bản hợp đồng đắt giá. Ảnh: Marvel.

Bản chất, Mephisto sở hữu nguồn sức mạnh phép thuật phi thường, biến những điều không thể thành có thể, giải cơn khát tham vọng bên trong mỗi con người. Chúa tể địa ngục từng tuyên bố hắn và địa ngục là một, song suy giảm nhanh chóng khi rời xa tổ ấm, buộc phải giao việc cho đám tay sai. Một số năng lực có thể kể đến như siêu sức mạnh, bất tử, phép thuật, thay đổi thực tại…

Đặc biệt, Ghost Rider là sản phẩm tâm đắc nhất, có thể hiểu một cách hài hước như đại sứ thương hiệu của Mephisto. Sức mạnh "ma tốc độ" đến từ linh hồn quỷ Zarathos. Vì quá khó để chế ngự, Mephisto mua vui khi kết hợp Zarathos với con người. Qua hàng thế kỷ, Johnny Blaze là Ghost Rider mà hắn yêu thích nhất, đồng thời gây ra không ít rắc rối cho chúa tể địa ngục.

Trong khi Galactus đam mê thưởng thức các hành tinh, Dormammu tham vọng bành trướng lãnh địa thì Mephisto theo đuổi thú vui thu thập linh hồn. Bằng cách tung ra những bản hợp đồng béo bở, khó cưỡng, Mephisto bắt con người cũng như sinh vật ngoài hành tinh phục tùng ý chí của hắn. Điều đó dẫn đến không ít lần Mephisto xung đột người hùng lẫn phản diện trong vũ trụ Marvel.

Đặt nền móng cho kỷ nguyên phép thuật

Chiếm hữu và nô dịch là động cơ chính của Mephisto. Tinh quái ở chỗ, Mephisto chỉ xuất hiện khi các nhân vật tuyệt vọng hoặc thèm khát thực hiện điều gì đó viển vông, xa vời.

Mê hoặc sức mạnh và đạo đức của Silver Surfer, Mephisto dùng Shalla-Bal làm con mồi để thao túng sứ giả của Galactus. Với Wanda Maximoff/Scarlet Witch, cô dùng một phần linh hồn của Mephisto để tạo ra cặp song sinh Tommy và Billy, chi tiết này từng thay đổi trong series WandaVision.

Một số nhân vật máu mặt khác từng chạm mặt quỷ dữ như Thor, Loki, Dr. Strange, Thanos, Dr. Doom.

Bản hợp đồng khét tiếng nhất diễn ra trong tuyến truyện One More Day của Spider-Man. Sau khi Kingpin khiến dì May trọng thương, Peter Parker đã bắt tay Mephisto đổi lấy mạng sống cho người thân. Thỏa thuận xóa sổ cuộc hôn nhân giữa Peter Parker và Mary Jane cũng như danh tính Người Nhện. Tuy nhiên, Mephisto không đòi linh hồn bởi cuộc hôn nhân là mối đe dọa cần phải loại trừ.

Mephisto được mong chờ chạm trán các siêu anh hùng. Ảnh: The Direct.

Hiện, Mephisto do Sacha Baron Cohen đảm nhận, màn chào sân mới đây khiến người hâm mộ phấn khích hơn bao giờ hết. Đầu tiên, Sacha Baron Cohen là một lựa chọn phù hợp. Ngoài tạo hình, anh thể hiện tốt khiếu hài hước, quỷ quyệt cần có ở chúa tể địa ngục. Đơn cử, nam diễn viên từng để lại ấn tượng qua The Dictator (2012) và Grimsby (2016).

Mephisto gia nhập MCU đồng nghĩa Ghost Rider xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Theo Collider, Marvel Studios ấp ủ dự án "ma tốc độ" từ lâu, một số cái tên được mong chờ như Keanu Reeves, Norman Reedus, Ryan Gosling.

Có trong tay Mephisto và Ghost Rider, chủ đề siêu nhiên, phép thuật hứa hẹn được phát triển mạnh mẽ hậu kỷ nguyên đa vũ trụ (Multiverse Saga). Đội hình tiêu biểu cho chủ đề này là Midnight Sons gồm Moon Knight, Blade, Ghost Riders, Punisher, Dr. Strange. Với những gì đang diễn ra trong MCU, Mephisto sẽ góp mặt trong các cuộc chiến thiên về phép thuật.

Là một phản diện đáng gờm, chúa tể địa ngục từng không ít lần quấy phá đa vũ trụ trong nhiều đầu truyện về biệt đội báo thù. Do đó, trực tiếp hay gián tiếp, Mephisto được kỳ vọng có cuộc dạo chơi trong bom tấn Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars.