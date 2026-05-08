Con người sợ gì nhất?

Sợ nhện: Với những người mắc chứng này, chỉ cần nhìn thấy nhện cũng có thể khiến họ hoảng sợ. Thậm chí, ở một số trường hợp, chỉ cần nhìn ảnh nhện hoặc nghĩ đến chúng cũng đủ gây cảm giác lo lắng và hoảng loạn mạnh. Các nhà khoa học cho rằng nỗi sợ nhện có thể bắt nguồn từ quá trình tiến hóa. Trong quá khứ, nhện và nhiều loài côn trùng từng là mối đe dọa với con người, khi tổ tiên chúng ta chưa có y học để chữa trị vết cắn. Vì vậy, con người dần hình thành phản ứng sợ hãi nhằm tăng khả năng sinh tồn, và bản năng này có thể vẫn còn đến ngày nay.