Con người sợ gì nhất?

Sợ nhện: Với những người mắc chứng này, chỉ cần nhìn thấy nhện cũng có thể khiến họ hoảng sợ. Thậm chí, ở một số trường hợp, chỉ cần nhìn ảnh nhện hoặc nghĩ đến chúng cũng đủ gây cảm giác lo lắng và hoảng loạn mạnh. Các nhà khoa học cho rằng nỗi sợ nhện có thể bắt nguồn từ quá trình tiến hóa. Trong quá khứ, nhện và nhiều loài côn trùng từng là mối đe dọa với con người, khi tổ tiên chúng ta chưa có y học để chữa trị vết cắn. Vì vậy, con người dần hình thành phản ứng sợ hãi nhằm tăng khả năng sinh tồn, và bản năng này có thể vẫn còn đến ngày nay.
Sợ rắn: Các nhà khoa học cho rằng nỗi sợ này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm yếu tố tiến hóa, trải nghiệm cá nhân và ảnh hưởng văn hóa. Một giả thuyết cho rằng từ thời cổ đại, rắn độc là mối đe dọa thực sự đối với con người. Những người có xu hướng tránh xa các loài nguy hiểm như rắn sẽ có khả năng sống sót cao hơn, từ đó truyền lại đặc điểm này cho thế hệ sau. Ngoài ra, một số nhà nghiên cứu cho rằng nỗi sợ rắn có liên quan đến bản năng tránh bệnh tật và sự ô nhiễm.
Sợ độ cao: Chứng sợ độ cao ảnh hưởng tới khoảng 5% dân số. Người mắc chứng này thường cảm thấy lo lắng cực độ khi đứng ở nơi cao và có thể xuất hiện các cơn hoảng sợ. Họ có thể tìm mọi cách để tránh các địa điểm như cầu, tháp hoặc các tòa nhà cao tầng. Các chuyên gia cho rằng chứng sợ độ cao đôi khi bắt nguồn từ trải nghiệm sang chấn trong quá khứ. Tuy nhiên, cũng có giả thuyết cho rằng đây là phản ứng tiến hóa tự nhiên của con người nhằm tránh nguy cơ té ngã.
Sợ đi máy bay: Dù tai nạn hàng không là một trong những sự cố hiếm gặp nhất trong giao thông hiện đại, rất nhiều người vẫn cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi khi phải đi máy bay. Họ thường xuất hiện các biểu hiện như run rẩy, tim đập nhanh hoặc cảm thấy mất phương hướng trước và trong chuyến bay. Với một số trường hợp, nỗi sợ này nghiêm trọng đến mức họ tìm cách tránh hoàn toàn việc di chuyển bằng máy bay.
Sợ chó: Chứng sợ chó thường liên quan đến những trải nghiệm cá nhân cụ thể như bị chó cắn khi còn nhỏ, gây sang chấn tâm lý và dẫn đến phản ứng sợ hãi khi trưởng thành. Đây là một dạng ám ảnh khá phổ biến. Khác với sự dè chừng thông thường trước những con chó lạ, chứng sợ chó là nỗi sợ quá mức và khó kiểm soát. Người mắc chứng này có thể hoảng loạn hoặc lo âu nghiêm trọng chỉ khi nghĩ đến việc phải tiếp xúc với chó.
Sợ sấm sét: Trong lúc có giông bão hoặc sét, người mắc chứng rối loạn này có thể tìm mọi cách để trú ẩn, chẳng hạn trốn dưới chăn, chui vào tủ quần áo hay phòng tắm. Những người mắc chứng này cũng có xu hướng ám ảnh quá mức với thời tiết. Họ có thể dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để theo dõi dự báo thời tiết để biết khi nào mưa bão xuất hiện.
Sợ kim tiêm: Đây là một dạng ám ảnh tâm lý khá phổ biến, có thể khiến người mắc lo lắng đến mức né tránh việc khám chữa bệnh. Theo một số thống kê, khoảng 20-30% người trưởng thành có thể gặp tình trạng này ở các mức độ khác nhau. Khi phải tiêm hoặc thực hiện các thủ thuật liên quan đến kim, người mắc chứng này thường cảm thấy hoảng loạn, căng thẳng dữ dội và tim đập nhanh. Một số trường hợp còn bị choáng hoặc ngất ngay trong lúc tiêm.
Sợ xã hội: Nỗi sợ này không dừng ở cảm giác ngại ngùng thông thường mà có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Người mắc chứng này thường lo sợ bị người khác chú ý, đánh giá hoặc làm mình bẽ mặt trước đám đông. Thậm chí, những việc rất bình thường như ăn uống trước mặt người khác cũng có thể khiến họ căng thẳng. Nhiều người vì quá lo lắng đã chủ động tránh các buổi gặp gỡ, sự kiện đông người hoặc những nơi có khả năng khiến họ rơi vào trạng thái lo âu.
Sợ khoảng trống: Đây là tình trạng một người cảm thấy sợ hãi khi ở trong những nơi hoặc tình huống mà họ cho rằng sẽ khó thoát thân hoặc khó nhận được giúp đỡ nếu xảy ra vấn đề. Thông thường, chứng sợ hãi này bắt đầu sau một cơn hoảng loạn bất ngờ. Sau trải nghiệm đó, người bệnh liên tục lo lắng cơn hoảng loạn sẽ tái diễn, khiến họ ngày càng né tránh các tình huống mà họ cho là không an toàn.
Sợ vi khuẩn: Người mắc hội chứng này thường cảm thấy lo lắng cực độ trước nguy cơ nhiễm bẩn hoặc tiếp xúc với vi khuẩn. Nỗi sợ có thể khiến họ liên tục dọn dẹp, rửa tay nhiều lần trong ngày hoặc tránh chạm vào những đồ vật bị cho là không sạch sẽ. Họ cũng có xu hướng hạn chế tiếp xúc cơ thể với người khác vì sợ lây bệnh, sử dụng chất khử trùng quá mức và thường xuyên bị ám ảnh bởi các tin tức liên quan đến dịch bệnh. Trong một số trường hợp, tình trạng này có liên quan đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
