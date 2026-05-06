Bộ GD&ĐT 'điểm tên' 5 nhóm vi phạm liêm chính học thuật thời AI

Liêm chính học thuật là một trong những nội dung tại dự thảo quy định ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, do Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Việc ứng dụng công nghệ tại các trường đại học phải được thực hiện có kiểm soát, đảm bảo liêm chính học thuật. Ảnh: Pexels.

Theo dự thảo, trong hoạt động đào tạo, trường đại học được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI thông qua các phương thức như đào tạo trực tiếp có hỗ trợ công nghệ số, đào tạo trực tuyến toàn phần, đào tạo kết hợp trực tuyến và trực tiếp, đào tạo cá thể hóa dựa trên dữ liệu và AI.

Việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình học tập, theo dõi tiến độ, kết quả học tập của người học, tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp và phân tích dữ liệu học tập để cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy.

Việc sử dụng AI trong đào tạo phải bảo đảm hỗ trợ, không thay thế vai trò của giảng viên; minh bạch, có thể giải trình; không làm sai lệch kết quả học tập; tuân thủ liêm chính học thuật và có cơ chế kiểm soát, giám sát.

Một nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định riêng về bảo đảm liêm chính học thuật khi ứng dụng công nghệ.

Theo đó, việc ứng dụng công nghệ số và AI trong nghiên cứu khoa học phải bảo đảm trung thực, khách quan, minh bạch; tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; phản ánh đúng năng lực của người học, kết quả nghiên cứu; công nghệ và AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không làm thay đổi bản chất hoạt động học thuật.

Dự thảo đã chỉ rõ 5 nhóm hành vi bị coi là vi phạm liêm chính học thuật trong môi trường số:

Sử dụng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu khoa học;

Sao chép, đạo văn, sử dụng trái phép tài liệu, dữ liệu, học liệu số hoặc kết quả nghiên cứu;

Giả mạo, làm sai lệch dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin học tập;

Nhờ người khác thực hiện hoặc thực hiện thay các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu;

Không công bố hoặc công bố không đầy đủ việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo khi có yêu cầu;

Các hành vi khác vi phạm quy định về liêm chính học thuật theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo yêu cầu các trường đại học có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về liêm chính học thuật, trong đó xác định rõ các hành vi vi phạm, quy trình xử lý và trách nhiệm của các bên liên quan; thiết lập và vận hành cơ chế kiểm soát, giám sát và xử lý vi phạm; ứng dụng công nghệ để phát hiện gian lận; tổ chức phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về liêm chính học thuật.

Người học, giảng viên và các bên liên quan tuân thủ quy định về liêm chính học thuật; trung thực trong hoạt động học thuật; công bố việc sử dụng công nghệ, AI theo quy định và chịu trách nhiệm về sản phẩm học tập, giảng dạy và nghiên cứu của mình.

Đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá, dự thảo quy định các trường được chủ động ứng dụng công nghệ số và AI nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch và công bằng; phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

Việc ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, đánh giá bao gồm xây dựng, quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi; tổ chức kiểm tra, đánh giá và chấm điểm; giám sát quá trình kiểm tra, đánh giá; phân tích kết quả học tập và đánh giá năng lực người học; lưu trữ, quản lý và khai thác dữ liệu đánh giá.

Dự thảo yêu cầu bảo đảm xác thực danh tính người học, kiểm soát quá trình kiểm tra, đánh giá; bảo đảm tính toàn vẹn, khả năng truy vết và lưu trữ dữ liệu đánh giá; công khai quy định, tiêu chí đánh giá và có cơ chế giải trình, phúc tra kết quả.