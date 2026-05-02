Học sinh lớp 8 dùng AI ghép ảnh nhạy cảm nữ sinh cùng lớp

Một học sinh lớp 8 đã sử dụng phần mềm AI để ghép ảnh nhạy cảm bạn học cùng lớp, sau đó phát tán, chia sẻ lên mạng xã hội.

Cơ quan Công an làm việc với các em học sinh liên quan. Ảnh: CACC.

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát đi cảnh báo nguy cơ lạm dụng công nghệ AI và mạng xã hội trong lứa tuổi học sinh.

Theo xác minh từ cơ quan chức năng, dựa trên hình ảnh đời thường của bạn học, em Đ.D. (học sinh lớp 8, xã Tân Hưng, TP Đồng Nai) đã dùng phần mềm AI để tạo ra hai hình ảnh nhạy cảm, sau đó gửi cho bạn bè và gây hiểu nhầm đó là hình ảnh của bạn học.

Nghiêm trọng hơn, do có mâu thuẫn cá nhân trước đó, em T.K.C. (là bạn cùng lớp với Đ.D.) đã tiếp tục gửi những hình ảnh này qua Messenger và lan truyền thông tin sai sự thật đến một số học sinh khác, khiến sự việc nhanh chóng lan rộng.

Ngay sau khi nắm tình hình, Công an xã Tân Hưng đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với nhà trường và gia đình để làm việc, ngăn chặn việc phát tán thông tin, hình ảnh sai sự thật.

Công an xã trực tiếp động viên, hỗ trợ tinh thần cho em T.L.Đ. (nữ sinh có hình ảnh bị chỉnh sửa), giúp em ổn định tâm lý, không hoang mang trước các thông tin bị cắt ghép, bịa đặt. Đến nay, tinh thần nữ sinh đã dần ổn định và phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Công an xã trực tiếp động viên, hỗ trợ tinh thần cho em T.L.Đ. Ảnh: CACC.

Vụ việc được cơ quan chức năng xử lý kịp thời, không để lan rộng, hạn chế những tác động tiêu cực đến học sinh. Công an xã cũng đã phối hợp với nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các em có liên quan nâng cao nhận thức về việc sử dụng công nghệ và mạng xã hội.

Các em tham gia vụ việc đã nhận thức được sai phạm và gửi lời xin lỗi đến em T.L.Đ.; đồng thời thu hồi, xóa toàn bộ tin nhắn, hình ảnh vi phạm và cam kết không tái phạm. Gia đình em T.L.Đ. đã chấp nhận lời xin lỗi và đề nghị nhà trường, gia đình tiếp tục giáo dục, nhắc nhở học sinh.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng điện thoại, mạng xã hội của con em.

Các gia đình cần kịp thời định hướng, giáo dục kỹ năng sử dụng Internet an toàn, lành mạnh; giúp các em nhận thức rõ việc tạo dựng, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác và là hành vi vi phạm pháp luật.

Các em tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào mục đích xấu; không phát tán, chia sẻ các nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng. Khi phát hiện nội dung xấu, độc hại, các em cần báo ngay cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Công an các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và gia đình trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa các hành vi vi phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho các em học sinh.