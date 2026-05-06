Số thí sinh chọn Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp áp đảo

|
Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.
Chiều 6/5, Bộ GD&ĐT công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo môn.
Học sinh sẽ dự thi 4 môn. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, có 1.204.180 em dự thi môn Toán, 1.208.356 em dự thi môn Ngữ văn.
Ở nhóm khoa học xã hội, có tới 570.800 thí sinh đăng ký bài thi Lịch sử, kế đó là bài thi Địa lý với 448.725 em đăng ký.
Trong khi đó, ở nhóm khoa học tự nhiên, môn Vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký, Hóa học với 253.966 thí sinh, Sinh học có 70.303 em. Ngoại ngữ cũng là môn có nhiều học sinh lựa chọn, với 347.455 thí sinh đăng ký.
Ngược lại, những môn như Tin học, Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp lại ít thí sinh đăng ký hơn nhiều, lần lượt 18.691, 7.402 và 31.091 thí sinh đăng ký. Song, so với năm trước, số thí sinh nhóm này tăng đáng kể.
Cũng so với năm 2025, các môn có số thí sinh đăng ký tăng nhiều nhất gồm Toán (tăng 58.731 thí sinh), Ngữ văn (tăng 56.669), Lịch sử (tăng 71.433) và Vật lý (tăng 35.332).
|Thống kê thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT theo môn thi
|Nhãn
|Vật lý
|Hóa học
|Sinh học
|Lịch sử
|Địa lý
|Giáo dục kinh tế và pháp luật
|Tin học
|Công nghệ Công nghiệp
|Công nghệ Nông nghiệp
|Ngoại ngữ
|2026
|Thí sinh
|389630
|253966
|70303
|570800
|448725
|284754
|18691
|7402
|31091
|347455
|2025
|Thí sinh
|354298
|246700
|72669
|499357
|494081
|252083
|7716
|2428
|21962
|364979
Xét về tỷ lệ tăng, Công nghệ Công nghệ có tỷ lệ tăng mạnh nhất, lên tới 204,86%. Môn Vật lý có tỷ lệ tăng thấp nhất, chỉ 9,97%.
|Các môn có tỷ lệ tăng mạnh
|Nhãn
|Công nghệ Công nghiệp
|Tin học
|Công nghệ Nông nghiệp
|Lịch sử
|Giáo dục kinh tế và pháp luật
|Vật lý
|Hóa học
|Tỷ lệ tăng
|%
|204.86
|142.24
|41.57
|14.31
|12.96
|9.97
|2.95
Trong số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi năm nay, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em (chiếm 94,78%), thí sinh tự do là 63.844 (chiếm 5,22%). Thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Bộ GD&ĐT lưu ý năm nay, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn. Vì vậy, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, thi thử để có thêm kinh nghiệm, từ đó đánh giá được điểm hạn chế để ôn tập kỹ hơn.
Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.
Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.