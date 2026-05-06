Số thí sinh chọn Lịch sử, Địa lý thi tốt nghiệp áp đảo

Ngoài hai môn thi chính thức gồm Toán, Ngữ văn, số lượng thí sinh chọn môn Lịch sử, Địa lý chiếm áp đảo.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Chiều 6/5, Bộ GD&ĐT công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo môn.

Học sinh sẽ dự thi 4 môn. Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, có 1.204.180 em dự thi môn Toán, 1.208.356 em dự thi môn Ngữ văn.

Ở nhóm khoa học xã hội, có tới 570.800 thí sinh đăng ký bài thi Lịch sử, kế đó là bài thi Địa lý với 448.725 em đăng ký.

Trong khi đó, ở nhóm khoa học tự nhiên, môn Vật lý có 389.630 thí sinh đăng ký, Hóa học với 253.966 thí sinh, Sinh học có 70.303 em. Ngoại ngữ cũng là môn có nhiều học sinh lựa chọn, với 347.455 thí sinh đăng ký.

Ngược lại, những môn như Tin học, Công nghệ Công nghiệp và Công nghệ Nông nghiệp lại ít thí sinh đăng ký hơn nhiều, lần lượt 18.691, 7.402 và 31.091 thí sinh đăng ký. Song, so với năm trước, số thí sinh nhóm này tăng đáng kể.

Cũng so với năm 2025, các môn có số thí sinh đăng ký tăng nhiều nhất gồm Toán (tăng 58.731 thí sinh), Ngữ văn (tăng 56.669), Lịch sử (tăng 71.433) và Vật lý (tăng 35.332).

Thống kê thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT theo môn thi

Nhãn Vật lý Hóa học Sinh học Lịch sử Địa lý Giáo dục kinh tế và pháp luật Tin học Công nghệ Công nghiệp Công nghệ Nông nghiệp Ngoại ngữ 2026 Thí sinh 389630 253966 70303 570800 448725 284754 18691 7402 31091 347455 2025 Thí sinh 354298 246700 72669 499357 494081 252083 7716 2428 21962 364979

Xét về tỷ lệ tăng, Công nghệ Công nghệ có tỷ lệ tăng mạnh nhất, lên tới 204,86%. Môn Vật lý có tỷ lệ tăng thấp nhất, chỉ 9,97%.

Các môn có tỷ lệ tăng mạnh

Nhãn Công nghệ Công nghiệp Tin học Công nghệ Nông nghiệp Lịch sử Giáo dục kinh tế và pháp luật Vật lý Hóa học Tỷ lệ tăng % 204.86 142.24 41.57 14.31 12.96 9.97 2.95

Trong số hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi năm nay, thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 em (chiếm 94,78%), thí sinh tự do là 63.844 (chiếm 5,22%). Thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 7.952 (chiếm 0,65%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Bộ GD&ĐT lưu ý năm nay, dù xét tuyển đại học bằng phương thức nào, thí sinh cũng cần đạt từ 15 điểm thi tốt nghiệp trở lên theo tổ hợp 3 môn. Vì vậy, thí sinh cần bám sát kế hoạch ôn tập của nhà trường, thi thử để có thêm kinh nghiệm, từ đó đánh giá được điểm hạn chế để ôn tập kỹ hơn.

Thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm 2025.

Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 3/7. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm ở tất cả môn thi và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.