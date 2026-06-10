Con mương ngay sát đường lớn, đông nghịt người tắm tại Thanh Hóa

Hàng chục người dân từ trẻ nhỏ đến người lớn cùng ngâm mình dưới dòng mương mát lành ở Thanh Hóa mỗi chiều hè, tạo nên khung cảnh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Hàng chục người tắm mát dưới con mương nằm sát đường lớn Hình ảnh hàng chục người dân cùng tắm mát tại một con mương ở Thanh Hóa vào mỗi chiều hè thu hút hơn 1 triệu lượt xem.

Ngày 31/5, Nguyễn Thái Học (23 tuổi) đăng tải video ghi lại cảnh hàng chục người dân, từ trẻ nhỏ đến người lớn, cùng tắm mát tại một con mương ở Thanh Hóa thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Học cho biết địa điểm trong video nằm tại xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Học, con mương đã tồn tại từ lâu và là một phần quen thuộc trong đời sống của người dân địa phương. Nguồn nước tại đây được dẫn từ một con sông lớn bắt nguồn từ khu vực miền núi trước khi chảy về hạ lưu.

Để hạn chế rác thải theo dòng nước trôi xuống, người dân đã lắp đặt hệ thống chắn rác ở đầu nguồn, nhờ đó đoạn mương luôn giữ được sự sạch sẽ.

Hàng chục người dân, từ trẻ nhỏ đến người lớn, tập trung tắm mát tại một con mương ở vùng quê Thanh Hóa.

Điều khiến nhiều người chú ý là con mương nằm sát một tuyến đường giao thông. Tuy nhiên, theo anh, những người đi qua khu vực này thường giảm tốc độ để quan sát khung cảnh sinh hoạt của người dân nên rất an toàn.

Là người sinh ra và lớn lên tại đây, Học cho biết tắm mương đã trở thành một phần trong đời sống của người dân. Vào những ngày nắng nóng, từ khoảng 16h30 đến 18h, rất đông người dân trong vùng tập trung ra mương để giải nhiệt.

"Ngày nào trời nóng cũng có rất đông người ra đây tắm. Trẻ con, thanh niên hay người lớn đều có", Học nói.

Theo anh, con mương sâu khoảng 1 m, kéo dài từ 600-700 m, trong đó khu vực người dân thường tập trung tắm có chiều dài khoảng 150 m.

Không chỉ là nơi giải nhiệt, con mương còn là không gian sinh hoạt quen thuộc của người dân địa phương. Vào mỗi buổi chiều, nhiều người ra đây trò chuyện, nghỉ ngơi hoặc theo dõi trẻ em vui chơi dưới nước sau một ngày lao động, học tập.

Ở phần bình luận dưới video, nhiều người dùng mạng xã hội cho biết khung cảnh khiến họ nhớ lại tuổi thơ ở quê, khi những con mương, ao làng hay dòng sông nhỏ từng là nơi vui chơi quen thuộc trong những ngày hè.