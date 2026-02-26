Con gái ông Kim Jong Un gây chú ý tại lễ duyệt binh đêm Triều Tiên

|
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/2 đưa tin nước này đã tổ chức cuộc duyệt binh tại Bình Nhưỡng để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên.
|
Theo KCNA, cuộc duyệt binh đêm đã diễn ra vào tối 25/2 (giờ địa phương) tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng, với sự tham gia của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và nhiều lực lượng quân đội. Trong ảnh, ông Kim Jong Un dành sự tán thưởng đối với các binh sĩ trong lễ duyệt binh kỷ niệm Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên.
|
Trước đó, trong phát biểu bế mạc đại hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đánh giá Đại hội lần này là sự kiện trọng đại, đưa cuộc cách mạng và Đảng Lao động Triều Tiên bước sang giai đoạn thuận lợi hơn. Ông Kim cũng tái khẳng định quyết tâm mở rộng kho vũ khí hạt nhân, gọi đây là “ý chí kiên định” của đảng nhằm tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia, cả về số lượng đầu đạn lẫn phương tiện triển khai.
Ông Kim Jong-un cùng vợ và con gái tham dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Con gái lãnh đạo Triều Tiên lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2022, khi cùng cha thị sát một bãi phóng tên lửa đạn đạo. Kể từ đó, số lần xuất hiện của Kim Ju Ae trên truyền thông nhà nước Triều Tiên tăng dần.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (hàng trước, thứ hai từ trái sang) bắt tay trong một cuộc duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành.
Các thành viên quân đội Triều Tiên theo dõi màn trình diễn pháo hoa trong cuộc duyệt binh hôm thứ Tư tại Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, lính dù Triều Tiên cũng thực hiện trình diễn màn nhào lộn trên không trong cuộc duyệt binh ban đêm.
|
Các thành viên quân đội Triều Tiên diễu hành trong cuộc duyệt binh có sự tham gia của nhiều lực lượng quân đội. Theo hình ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng tải, lễ duyệt binh lần này tập trung chính vào lực lượng bộ binh, vì vậy sẽ không có đoàn xe tăng, không xuất hiện tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), không có phương tiện lướt siêu vượt âm hay các bệ phóng cơ động rầm rập lăn bánh trước ống kính.
|
Từng hàng binh sĩ diễ hành đều bước dưới ánh đèn pha, trong khi máy bay chiến đấu gầm rú trên không.
|
Theo truyền thông nhà nước, khoảng 14.000 binh sĩ đã diễu hành qua quảng trường trung tâm.
|
Lễ diễu binh diễn ra sau khi Triều Tiên bế mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động tại Bình Nhưỡng, đánh dấu cột mốc trong lịch sử đấu tranh vì sự phát triển của Đảng và tiến bộ thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
|
Màn trình diễn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên đêm 25/2.
