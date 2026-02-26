Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga chặn âm mưu tấn công sĩ quan quân đội cấp cao

  • Thứ năm, 26/2/2026 18:36 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/2 cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công nhằm vào một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thành phố St. Petersburg.

Theo thông cáo của FSB, 2 nghi phạm bị cho là đã lên kế hoạch sử dụng một thiết bị nổ tự chế để tấn công sĩ quan cấp cao này theo chỉ đạo từ nước ngoài. Thiết bị nổ được phát hiện dưới gầm xe của mục tiêu và rất may đã được lực lượng chức năng tháo gỡ an toàn trước khi xảy ra sự cố.

FSB cho biết 2 người này hiện bị tạm giữ và đang hợp tác điều tra. Cơ quan chức năng Nga đang xem xét khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-chan-am-muu-tan-cong-si-quan-quan-doi-cap-cao-tai-st-petersburg-20260226180535358.htm

TTXVN

Nga âm mưu tấn công sĩ quan quân đội sĩ quan cấp cao St. Petersburg

