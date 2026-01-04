Moskva rung chuyển vì UAV, hàng loạt sân bay Nga tạm đóng cửa

Đêm 3/1 (giờ địa phương), thủ đô Moskva của Nga trở thành mục tiêu của loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Giới chức Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 19 UAV đang hướng về thủ đô.

Thiết bị bay không người lái Shahed. Ảnh minh hoạ: Kyiv Post.

Theo tờ Kyiv Post, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin thông tin trên mạng xã hội rằng các UAV bị bắn hạ trong khoảng thời gian từ 19h37 đến 23h37 trong ngày.

Ông khẳng định không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, song các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới những địa điểm nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết bốn sân bay đã phải tạm thời đóng cửa, trong đó có hai sân bay lớn của Moskva là Vnukovo và Zhukovsky, cùng các sân bay tại Yaroslavl và Ivanovo, nằm ở phía Bắc và Đông Bắc thủ đô.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 104 UAV tại chín khu vực khác nhau của Nga và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Theo cơ quan này, 44 UAV bị đánh chặn tại tỉnh Bryansk, 18 chiếc tại Kaluga, 18 chiếc tại khu vực Moskva, số còn lại tại các tỉnh Kursk, Oryol, Tula, Tver, Rostov, vùng Krasnodar, Crimea và trên biển Azov.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp tục leo thang mạnh về cường độ tấn công tầm xa. Đêm ngay sau lễ Giáng sinh, Nga đã tiến hành đợt không kích lớn nhất trong nhiều tháng nhằm vào Ukraine, sử dụng hơn 500 UAV cùng hơn 40 tên lửa hành trình, đạn đạo và siêu vượt âm, chủ yếu nhắm vào Kyiv và các khu vực lân cận. Theo các nguồn phương Tây, mục tiêu chính của đợt tấn công này là làm tê liệt hệ thống điện của Ukraine.

Trước đó, trong hai ngày 23 và 24/12/2025, Ukraine cũng hứng chịu 635 UAV và hơn 35 tên lửa, khiến nhiều thành phố lớn như Kyiv, Zhytomyr, Rivne, Ternopil, Vinnytsia, Odesa, Chernihiv, Ivano-Frankivsk và Lviv bị mất điện. Hiện nay, phần lớn các đô thị Ukraine đang phải áp dụng biện pháp cắt điện luân phiên.

Ở chiều ngược lại, Ukraine đẩy mạnh các cuộc phản công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga. Theo phía Ukraine, các chiến dịch này đang được tiến hành một cách có hệ thống, tập trung vào cơ sở năng lượng và hạ tầng hậu cần của Nga.

Đến sáng ngày 4/1, hàng chục UAV của Ukraine đã bay hàng trăm km vào không phận Nga. Tại tỉnh Samara, gần thị trấn Novokuibyshev, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ kéo dài đến sáng.

Khi trời sáng, các cột khói đen bốc lên từ một nhà máy lọc dầu trong khu vực, lực lượng cứu hỏa được điều động tới hiện trường.

Quân đội Ukraine sau đó tuyên bố đã thực hiện thành công một cuộc tấn công bằng UAV ở khoảng cách hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga.

Xa hơn, tại khu vực ven sông Volga gần thành phố Kazan, truyền thông địa phương Nga đưa tin về các vụ nổ và hoạt động phòng không gần nhà máy lọc dầu do tập đoàn KazanOrgsintez vận hành.

Hai đám cháy được ghi nhận khi trời sáng, trong khi dịch vụ di động bị gián đoạn tại một số khu vực lân cận. Chính quyền Tatarstan xác nhận các biện pháp phòng thủ đã được kích hoạt để đối phó UAV.

Một binh sĩ Nga đang sử dụng và điều khiển UAV trên chiến trường ở Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Các đợt tấn công UAV vào ngày 30-31/12/2025 đã khiến một số khu vực ngoại ô Moskva, bao gồm Ramenskoye, bị mất điện và nhiệt sưởi ấm trong nhiều giờ. Theo số liệu chính thức của Nga, khoảng 100.000 người bị ảnh hưởng.

Tạp chí độc lập NV của Ukraine công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại tại kho dự trữ dầu Rosreserv ở tỉnh Yaroslavl, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Ukraine tiến hành tập kích UAV.

Trong khi phía Nga khẳng định không có thiệt hại đáng kể, hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất hai bể chứa nhiên liệu bị cháy rụi. Một cơ sở lưu trữ dầu khác tại tỉnh Kaluga, bị tấn công cùng thời điểm, cũng xuất hiện các đám cháy, song mức độ thiệt hại chưa được xác định rõ.

Theo Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, trong vòng một tuần sau đợt không kích lớn của Nga nhằm vào Kyiv, UAV Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, từ hạ tầng năng lượng, cơ sở quân sự đến các trung tâm hậu cần. Các nguồn Nga thường xác nhận có UAV xuất hiện nhưng phủ nhận thiệt hại.

Bloomberg ngày 30/12/2025 dẫn phân tích cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 12, với ít nhất 24 vụ. Theo thống kê của Kyiv Post, kể từ cuối tháng 7, UAV và tên lửa Ukraine đã tấn công các cơ sở năng lượng và phòng không của Nga ít nhất 273 lần.

Diễn biến cho thấy UAV đang trở thành công cụ chủ đạo trong các đòn tấn công tầm xa, làm gia tăng áp lực lên hạ tầng năng lượng và dân sự của cả Nga và Ukraine.