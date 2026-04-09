Con gái Michael Jackson bức xúc

Paris Jackson gửi thông điệp gay gắt tới những người quản lý di sản của Michael Jackson. Cô cho rằng họ đang dùng tài sản của cha để công kích mình.

Theo TMZ, Paris Jackson - con gái cố ca sĩ Michael Jackson - lên tiếng chỉ trích hai người điều hành di sản của cha, cho rằng họ đang dùng tài sản để gây sức ép và công kích cô trên truyền thông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai bên ngày càng leo thang.

Theo các tài liệu tòa án được truyền thông Mỹ đăng tải, Paris cáo buộc hai quản lý John Branca và John McClain đã nộp các văn bản pháp lý mang tính “chế giễu và hạ thấp” cô.

Trong đơn đệ trình mới, Paris thể hiện sự mệt mỏi: “Tại gần như mọi phiên điều trần, và một lần nữa trong văn bản này, các quản lý cố né tránh bản chất vấn đề bằng cách mô tả những quan ngại của Paris là do luật sư xúi giục hoặc nhằm mục đích gây chú ý truyền thông. Điều đó hoàn toàn không đúng”.

Con gái Michael Jackson cũng bác bỏ việc bị cho là lợi dụng tranh chấp để gây chú ý, khẳng định những nhận định này hoàn toàn thiếu căn cứ.

Theo Paris, các quản lý đang tìm cách gây sức ép nhằm buộc cô phải nhượng bộ. Đồng thời, cô cho biết quá trình kiện tụng kéo dài gây tổn thương tinh thần và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống cũng như sự nghiệp cá nhân.

Các con của Michael Jackson có cuộc sống xa hoa nhờ tài sản của cha. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, phía các quản lý cho rằng Paris đang lan truyền thông tin sai lệch tới báo chí, đồng thời cố tình “thổi phồng” các diễn biến pháp lý thông thường thành những phán quyết có lợi cho mình. Họ cũng nhấn mạnh các quản lý đã điều hành một cách cẩn trọng và chuyên nghiệp, giúp khối tài sản từng nợ khoảng 500 triệu USD trở thành doanh nghiệp tạo ra hàng tỷ USD doanh thu. Theo phía này, Paris đã nhận khoảng 65 triệu USD từ di sản và sẽ còn được hưởng lợi đáng kể trong tương lai.

Michael Jackson qua đời năm 2009, để lại một khối di sản phức tạp với nhiều khoản nợ và nghĩa vụ tài chính. Hai quản lý John Branca và John McClain được chỉ định điều hành, chịu trách nhiệm tái cấu trúc và phát triển tài sản của cố nghệ sĩ.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, di sản của Michael Jackson tiếp tục chi trả nhiều khoản lớn nhằm đảm bảo đời sống cho các con của cố ca sĩ. Trong đó, quỹ này đã chi hàng nghìn USD cho học phí của Prince Jackson và hàng chục nghìn USD cho việc sửa chữa nhà của Paris Jackson.

Cụ thể, trong vòng 12 tháng, Paris nhận khoảng 3,2 triệu USD từ di sản, chưa kể thêm 91.000 USD được dùng cho các hạng mục xây dựng, cải tạo nhà ở. Prince Jackson được chi khoảng 3,1 triệu USD cho các khoản chi phí, bao gồm 25.000 USD học phí tại Đại học Loyola Marymount. Con trai út Bigi (Blanket) Jackson có mức chi thấp hơn, khoảng 939.000 USD , trong khi mẹ của Michael Jackson nhận khoảng 1,6 triệu USD tiền sinh hoạt.

Báo cáo cũng cho biết nguồn tiền từng được dùng để mua nhà cho Paris và Prince từ trước, và đến năm 2022 tiếp tục mua nhà cho người con út. Cùng năm, các quản lý đánh giá đây là một năm thành công, khi dự án MJ: The Musical trên sân khấu Broadway đạt doanh thu cao và nhận nhiều phản hồi tích cực.