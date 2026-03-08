Con gái Madonna ngày càng táo bạo

Lourdes Leon tiếp tục gây chú ý với phong cách táo bạo tại Tuần lễ thời trang Paris. Người đẹp 29 tuổi diện corset kết hợp váy xuyên thấu xẻ cao, thu hút nhiều ánh nhìn.

Theo Daily Mail, Lourdes Leon, con gái của “Nữ hoàng nhạc pop” Madonna, tiếp tục gây chú ý với phong cách ngày càng táo bạo.

Khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris mới đây, cô xuất hiện trong bộ trang phục gợi cảm gồm corset đen đính đinh tán kết hợp chân váy xuyên thấu xẻ cao đến đùi, để lộ gần hết vòng ba. Lourdes Leon hoàn thiện diện mạo bằng đôi bốt da đen, thu hút nhiều ánh nhìn tại sự kiện.

Sự kiện thời trang quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng. Lourdes Leon được bắt gặp trò chuyện cùng người mẫu Mỹ Gabriette Bechtel - vị hôn thê của Matty Healy, trưởng nhóm nhạc The 1975.

Trước đó, Lourdes Leon nhiều lần gây chú ý với phong cách thời trang gợi cảm. Tại Tuần lễ thời trang Paris 2025, cô từng xuất hiện trong bộ catsuit ren xuyên thấu hoàn toàn, không mặc áo ngực, để lộ gần như toàn bộ cơ thể. Trang phục táo bạo này khiến người đẹp tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Lourdes Leon gắn liền với phong cách táo bạo. Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, con gái Madonna cũng từng diện nhiều thiết kế táo bạo khác như bodysuit ren xuyên thấu, váy đục lỗ hoặc trang phục ôm sát cơ thể tại các sự kiện thời trang lớn. Phong cách “naked dressing” - khoe cơ thể qua chất liệu mỏng, xuyên thấu, được xem là dấu ấn quen thuộc của cô trong những năm gần đây.

Sinh năm 1996, Lourdes Leon là con gái đầu lòng của Madonna và huấn luyện viên thể hình Carlos Leon. Vẻ đẹp khác biệt của cô được hòa trộn từ dòng máu Pháp, Canada, Italy và Cuba. Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng gương mặt sắc sảo, Lourdes Leon đắt show chụp ảnh quảng cáo, đôi khi được mời diễn vị trí quan trọng trên sàn catwalk.

Sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật biểu diễn La Guardia, cô tiếp tục theo đuổi lĩnh vực thời trang tại Đại học Michigan. Song hành công việc người mẫu, Lourdes Leon còn làm nhà thiết kế, ca sĩ. Tháng 8/2022, cô phát hành đĩa đơn đầu tay Lock & Key, đồng thời mong muốn người hâm mộ gọi bằng nghệ danh Lola.

Bên cạnh Lourdes, Madonna còn có con trai Rocco Ritchie với chồng cũ Guy Ritchie, cùng ba người con nuôi là David Banda, Mercy và cặp song sinh Stella - Estere. Trước đó, nữ ca sĩ 67 tuổi đã chia sẻ loạt hình ảnh từ bữa tiệc sinh nhật của mình trên mạng xã hội, với sự góp mặt của các con.