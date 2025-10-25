Con gái giúp Lý Á Bằng kiếm số tiền khủng?

Lý Á Bằng đang nỗ lực trả nợ bằng các buổi livestream bán hàng. Trong một buổi làm việc, con gái Lý Yên xuất hiện 30 giây, giúp cha có doanh thu lớn.

Lý Á Bằng, chồng cũ của ca sĩ Vương Phi, mới đây đã xác nhận ly hôn lần hai. Theo thông tin, sau khi rời khỏi giới giải trí, anh tập trung kinh doanh, song nhiều năm qua liên tục gặp thất bại. Lý Á Bằng từng thừa nhận có giai đoạn 6 năm không có thu nhập, với tổng nợ 2,86 tỷ NDT. Hiện nam diễn viên đang nỗ lực trả nợ bằng việc livestream bán hàng.

Theo Stheadline, trong một buổi livestream bán trà gần đây, con gái Lý Á Bằng đã bất ngờ xuất hiện, giúp cha lập nên doanh thu kỷ lục. Cụ thể, khi lượng hàng bán ban đầu tương đối ế ẩm, Lý Yên - con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi - xuất hiện chớp nhoáng khoảng 30 giây, chỉ nói duy nhất một câu: “Trà bố tôi chọn, con đã uống rồi, yên tâm mà mua!”.

Câu nói ấy nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, giúp doanh số tăng vọt lên 23 triệu NDT (khoảng 3,2 triệu USD ). Nhiều cư dân mạng bình luận như: “Vì câu nói của con gái mà cũng phải mua một gói!”, "chỉ vài lời của Lý Yên hiệu quả hơn cả một chiến dịch quảng cáo chuyên nghiệp”...

Lý Yên xuất hiện trong livestream của Lý Á Bằng. Ảnh: worldjournal.

Lý Á Bằng sinh năm 1971 tại Bắc Kinh, là diễn viên kiêm doanh nhân Trung Quốc. Anh nổi tiếng nhờ loạt vai cổ trang kinh điển như Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ và Thiên long bát bộ. Lý Á Bằng từng được xem là gương mặt đại diện cho hình tượng nam hiệp trên màn ảnh Hoa ngữ đầu những năm 2000.

Trước đó, Lý Á Bằng kết hôn với người mẫu Hải Hà Kim Hỷ năm 2022, kém anh 19 tuổi, và có một con gái chung. Tuy nhiên, đầu tháng 10/2025, anh xác nhận cả hai đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Hải Hà Kim Hỷ từng phủ nhận thông tin rạn nứt hồi tháng 5 cùng năm, song sau đó thừa nhận hai người “đã lâu không ở bên nhau” và hiện cô đang tập trung “nỗ lực trả nợ”.

Lý Yên là con gái duy nhất của ca sĩ Vương Phi và diễn viên Lý Á Bằng. Năm 2019, cô sang Thụy Sĩ du học tại một trường quốc tế đắt đỏ. Lý Yên từng gây tranh cãi khi cùng bạn bè mua sắm hóa đơn lên tới hàng chục nghìn USD, bị bắt gặp hút thuốc. Lý Yên cũng cho thấy sự độc lập khi theo đuổi ngành thiết kế thay vì nối nghiệp mẹ, và từng khẳng định không có ý định bước chân vào showbiz.