Con dâu Beckham gây chú ý

Nicola Peltz đăng giỏ quà Phục sinh cầu kỳ, bị nghi là động thái đáp trả Victoria. Trong khi đó, gia đình Beckham sum vầy vui vẻ.

Theo Daily Mail, Nicola Peltz được cho là có động thái đáp trả Victoria khi đăng tải hình ảnh giỏ quà Phục sinh, trong bối cảnh tên cô và chồng không xuất hiện trong các phần quà được chuẩn bị riêng của vợ chồng Beckham, in tên từng thành viên gia đình.

Cụ thể, ngày 6/4, Nicola Peltz chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh hai giỏ quà Phục sinh với tông xanh - hồng, chứa đầy sôcôla, hoa và quà tặng. Bài đăng được đưa ra không lâu sau khi Victoria Beckham đăng loạt ảnh các phần quà được chuẩn bị riêng cho từng thành viên trong gia đình, gồm David Beckham, con gái Harper, hai con trai Romeo và Cruz cùng bạn gái của họ.

Tên của con trai cả Brooklyn và con dâu Nicola không xuất hiện, giữa bối cảnh căng thẳng kéo dài.

So với các phần quà được Victoria sắp xếp tỉ mỉ, có in tên từng người trên trứng sôcôla Mini Eggs, giỏ quà của Nicola gây chú ý bởi sự đầy đặn và cầu kỳ. Một số ý kiến cho rằng đây là động thái mang tính ẩn ý.

Gia đình Beckham chia hai nửa trong ngày lễ phục sinh. Ảnh: @victoria, @Nicolapeltz.

Cùng thời điểm, gia đình Beckham tụ họp tại Miami để đón lễ Phục sinh và tham dự sự kiện khai trương sân vận động mới trị giá 750 triệu USD của Inter Miami - đội bóng do David Beckham đồng sở hữu. Victoria Beckham chia sẻ nhiều hình ảnh trong ngày lễ, trong đó có khoảnh khắc diện áo choàng cùng tai thỏ, bên các phần quà dành cho chồng con. Cô cũng đăng ảnh David Beckham tạo dáng cùng tạp chí và trứng Phục sinh, kèm lời chúc mừng ngày lễ.

Romeo và Cruz Beckham tiếp tục đăng tải hình ảnh tại sự kiện, cho thấy sự ủng hộ dành cho cha trong cột mốc quan trọng của đội bóng. Sự vắng mặt của Brooklyn và Nicola trong buổi sum họp gia đình càng làm rõ khoảng cách giữa hai bên.

Trước đó, vào tháng 1, Brooklyn Beckham được cho là đã công bố một tuyên bố dài, bày tỏ việc không mong muốn hàn gắn quan hệ với gia đình. Cặp đôi hiện sinh sống tại Mỹ và không tham dự các sự kiện gia đình gần đây.

Ở một diễn biến khác, Brooklyn được bắt gặp tại West Hollywood vào cuối tuần, có biểu hiện căng thẳng khi nghe điện thoại bên ngoài một khách sạn, liên tục đi lại và cử động tay trong cuộc trò chuyện kéo dài.

Hiện phía gia đình Beckham và Nicola Peltz chưa đưa ra bình luận chính thức về những suy đoán liên quan đến mối quan hệ giữa hai bên.