Con chó nhận 5 sao trên Google khi dẫn khách du lịch ở Phú Yên

Con chó vàng thường dẫn đường du khách đến tham quan khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện (Phú Yên cũ) bất ngờ "gây sốt" trên MXH, nhận hàng loạt đánh giá 5 sao và lời khen trên Google.

Con chó vàng đang "gây sốt" trong các hội, nhóm du lịch Phú Yên (cũ). Ảnh: Kyco Chan.

Tối ngày 25/1, câu chuyện về một con chó vàng thường xuyên dẫn đường cho du khách đến tham quan khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (huyện Đông Hòa, Phú Yên cũ) bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn trên MXH. Mỗi bài đăng đều thu về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Khi tìm kiếm cụm từ "bạn chó vàng" trên Google, phần đánh giá hiển thị hàng loạt bức ảnh, cùng nhiều lời chia sẻ về kỷ niệm, sự yêu mến của du khách dành cho "tour guide 4 chân" trách nhiệm và thông minh. Đa số đều để lại lưu ý những du khách sau nên mang theo thức ăn cho con chó vàng thay cho lời cảm ơn.

Tính đến ngày 26/1, "bạn chó vàng" đã nhận gần 600 đánh giá 5 sao trên Google. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng, sau khi câu chuyện được lan truyền.

Câu chuyện bắt nguồn từ bài đăng của Quỳnh Ngô, một hướng dẫn viên đến từ TP Cần Thơ, sau chuyến tham quan cùng nhóm bạn tại khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện.

"Bạn chó vàng" trở thành một địa điểm trên Google.

Anh kể rằng trong lúc cả nhóm bối rối khi tìm lối xuống, một con chó vàng bất ngờ xuất hiện và đi trước như dẫn đường. Mỗi khi dừng lại chụp ảnh, con chó cũng dừng theo và chờ. Sau khi đưa cả nhóm trở lại bãi gửi xe, con chó lặng lẽ rời đi.

"Trong lúc di chuyển, con chó bất ngờ dừng lại khá lâu. Khi một thành viên trong nhóm tiến lại gần kiểm tra đã phát hiện một con rắn đang ẩn nấp. Nhờ vậy cả nhóm tránh được nguy hiểm. Khi lên xe về, chúng tôi mới biết đây là chú chó đã dẫn nhiều nhóm khách đến Bãi Môn - Mũi Điện, tôi rất tiếc vì không kịp mua thức ăn để cảm ơn. Mong những du khách khác sẽ chuẩn bị xúc xích cho con chó", anh bày tỏ.

Không riêng nhóm Quỳnh Ngô, nhiều du khách khác cũng từng gặp gỡ và nhận được sự hỗ trợ từ "người bạn" này. Trong không gian tối mờ của khu vực Mũi Điện, con chó dẫn du khách men theo lối mòn, xuyên rừng núi suốt 45 phút lên ngọn hải đăng. Sau đó biến mất, không đòi thức ăn.

Theo Mỹ Duyên (TP.HCM), người 2 lần đến tham quan Bãi Môn - Mũi Điện, con chó thường chỉ dẫn một đoàn khách nhất định, do đoạn đường quanh co và khá dốc. Nhóm của cô đến ngắm hoàng hôn, khi xuống trời đã sẩm tối. Con chó vàng sợ cả nhóm lạc đường nên luôn đi sau thành viên cuối cùng để đảm bảo không ai bị bỏ lại.

"Đến bãi giữ xe, khi thấy chúng tôi an toàn và nổ máy xe, con chó mới quay trở lại ngọn hải đăng, tiếp tục đưa nhóm khách khác xuống", Duyên nói với Tri Thức - Znews.

Con chó vàng ở khu danh thắng Bãi Môn - Mũi Điện vào đầu năm 2024 (ảnh trái) và năm 2025 (ảnh phải). Ảnh: Trúc Hồ.

Trên Google, du khách Ân Đặng cho biết con chó vàng rất khôn và dẫn đường tận tình. Khi đến hải đăng Mũi điện, "người bạn" này đã đợi cả nhóm chụp ảnh rất lâu. Khi một thành viên mệt và đi chậm, con chó quay lại và chờ đi cùng. Ra khỏi đoạn rừng vẫn đưa nhóm của anh thêm một đoạn mới rời đi.

"'Bạn chó vàng' chu đáo, dẫn đường từ hải đăng xuống Bãi Môn, còn ngồi đợi tôi như một vệ sĩ. Nhưng do không biết nên không chuẩn bị thức ăn, cũng không có hàng quán xung quanh để mua. Nhìn 'bạn' hơi ốm nên du khách sau nhớ mang theo thức ăn", du khách Huỳnh Phát viết.

Theo một hướng dẫn viên du lịch địa phương, con chó vàng thuộc sở hữu của một quán nước gần ngọn hải đăng. Hiện được các nhân viên làm việc tại Mũi Điện chăm sóc và mỗi ngày đều tự nguyện dẫn đường cho du khách.

Du khách chờ đón bình minh tại Mũi Điện vào tháng 7/2025. Ảnh: Quang Anh.

Mũi Điện hay mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân, Đắk Lắk) là điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền tại Việt Nam. Cảnh quan khu vực này gây ấn tượng bởi những vách núi dựng đứng, gành đá trầm tích nhô ra vịnh biển, bãi cát trắng mịn ôm lấy làn nước xanh.

Giá vé vào cổng là 20.000 đồng đối với du khách ngoại tỉnh và 10.000 đồng với khách nội tỉnh. Để đến Mũi Điện, du khách phải leo bộ 30-45 phút xuyên núi rừng.

Năm 2025, Đắk Lắk có bước chuyển dịch mạnh mẽ với tổng thu đạt hơn 13.600 tỷ đồng . Tổng lượt khách đạt hơn 7,3 triệu lượt, tăng hơn 16% so với kế hoạch.