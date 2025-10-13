Cơn ác mộng tiền bạc bủa vây Rashford

Tiền đạo Marcus Rashford đối mặt với khoản thiệt hại khổng lồ lên tới 15 triệu bảng vì dự án xây dựng biệt thự cá nhân bị đình trệ nhiều năm.

Dự án xây dựng biệt thự cá nhân của Rashford tiêu tốn hàng chục triệu bảng.

Năm 2020, ngôi sao người Anh chi 2,25 triệu bảng để mua một khu đất rộng khoảng 25 hecta ở vùng Cheshire. Kế hoạch ban đầu là xây dựng một căn biệt thự 5 phòng ngủ với hồ bơi trong nhà, phòng gym và khu vườn sinh thái nhằm tạo ngôi nhà lý tưởng cho bản thân.

Thế nhưng sau 5 năm, công trình án binh bất động. The Sun mô tả khu đất bị cỏ mọc um tùm, tiến độ ngừng trệ do tranh chấp giữa các bên thi công. Ngoài ra, khu vực thường xuyên bị ngập nước, khiến chi phí phát sinh đội lên 15 triệu bảng, gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu.

Một nguồn tin cho biết: "Marcus chi hàng triệu bảng, nhưng giờ lại phải đối mặt với việc chi thêm hàng triệubảng nữa. Anh ấy lo ngại ngôi nhà sẽ chẳng bao giờ có giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra".

Một người hàng xóm cho hay từng được nhóm pháp lý của Rashford liên hệ để hỏi về các nhà thầu. "Khu đất đó rất trũng, nước ngầm cao, họ phải bơm nước liên tục. Máy móc ra vào suốt mà chưa thấy công trình đâu", người này nói thêm. "Chi phí bỏ ra là con số khổng lồ, dù với một cầu thủ kiếm 350.000 bảng mỗi tuần".

Phía đại diện của Rashford phủ nhận dự án gặp trục trặc, song hình ảnh tại hiện trường cho thấy tiến độ trì trệ suốt thời gian dài. Với tình hình hiện tại, giấc mơ về "tổ ấm vĩnh cửu" của Rashford có vẻ trở thành một cơn ác mộng tốn kém bậc nhất trong sự nghiệp.