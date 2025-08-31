Como vỡ mộng

Bologna lấy lại phong độ bằng chiến thắng 1-0 trước Como, đội bóng có khoản đầu tư khổng lồ hè này, trong khuôn khổ vòng 2 Serie A 2025/26.

Bologna đánh bại Como với tỷ số tối thiểu.

Rạng sáng 31/8, Bologna tiếp đón Como tại sân Dall’Ara trong bối cảnh hai đội có khởi đầu mùa giải trái ngược. Nhà đương kim vô địch Coppa Italia vừa nhận thất bại 0-1 ở vòng mở màn mùa giải trước AS Roma.

Trong khi đó, Como có chiến thắng tưng bừng 2-0 trước Lazio ở vòng 1. Song, đội bóng của HLV Fabregas đã vỡ mộng. Riccardo Orsolini trở thành người hùng của Bologna, khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 60, mang về ba điểm quý giá cho Bologna.

Como không thể duy trì đà hưng phấn, dù nhận rất nhiều kỳ vọng đầu mùa. Como, thuộc sở hữu của hai tỷ phú người Indonesia gồm Robert Budi Hartono và Michael Bambang Hartono, chi tới 104 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này – cao hàng đầu tại Serie A về mức chi tiêu.

Tuy nhiên, khoản đầu tư lớn kể trên không thể giúp họ vượt qua Bologna, đội đang đối mặt với nhiều khó khăn nhân sự. Trận này, Bologna thiếu vắng Ciro Immobile – chân sút kỳ cựu vì chấn thương. Ngoài ra, Nicolò Casale và Emil Holm cũng vắng mặt vì chấn thương dài hạn, nhưng Bologna vẫn cho thấy họ là đối thủ khó chịu.

Về phần Como, dù đầu tư mạnh mẽ, thầy trò HLV Fabregas hứa hẹn trải qua mùa giải không dễ dàng, nếu muốn cạnh tranh cho suất dự cúp châu Âu ở Serie A mùa giải 2025/26.