Cole Palmer hay nhất Club World Cup 2025™

Trên sân MetLife, ngôi sao trẻ của Chelsea tiếp tục cho thấy cái duyên ghi bàn trong những trận đấu lớn khi hai lần sút tung lưới PSG, giúp "The Blues" đăng quang thuyết phục.

Từ lúc rời Man City để gia nhập Chelsea, Palmer chứng minh vì sao anh được đánh giá là “chuyên gia của các trận chung kết”. Trước đó, cầu thủ 23 tuổi từng ghi bàn ở chung kết Euro, chung kết U21 châu Âu và kiến tạo tại chung kết Conference League. Mùa này, anh tiếp tục thăng hoa trong màu áo Chelsea.

Chức vô địch FIFA Club World Cup 2025™ cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải là phần thưởng xứng đáng cho lựa chọn dũng cảm rời Man City của Palmer. Đây là thương vụ mà Pep Guardiola từng chấp thuận, nhưng giờ khiến nhiều CĐV "The Citizens" tiếc nuối.

Ngoài Palmer, FIFA cũng công bố tiền đạo Gonzalo Garcia của Real Madrid giành Chiếc giày Vàng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo. Robert Sanchez của Chelsea được chọn là Thủ môn hay nhất, còn Desire Doue được vinh danh Cầu thủ trẻ hay nhất giải.

Trở lại với trận chung kết, Chelsea gây bất ngờ lớn khi thắng PSG 3-0. Màn trình diễn chói sáng của Palmer với 2 bàn, 1 kiến tạo giúp đội vô địch Conference League kết liễu đương kim vô địch Champions League chỉ sau 45 phút.

