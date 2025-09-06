Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Coin nhà Trump cấm cửa Justin Sun

  • Thứ bảy, 6/9/2025 12:15 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Sun, một trong những nhà đầu tư chủ chốt của World Liberty Financial bị đưa vào danh sách đen sau loạt giao dịch bất thường.

Hàng trăm triệu USD token của Justin Sun bị WLFI khóa. Ảnh: Cointelegraph.

World Liberty Financial (WLFI), giao thức tiền số liên quan đến Donald Trump và gia đình ông, đã đưa địa chỉ blockchain của Justin Sun vào danh sách đen, ngăn cản người này chuyển token. Sun là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất giới tiền mã hóa hiện tại với vai trò sáng lập mạng lưới Tron, người đầu tư chiến lược vào WLFI.

Nước đi này ảnh hưởng đến 595 triệu token chưa khóa, tương đương khoảng 107 triệu USD theo thị giá hiện tại. Hành động diễn ra sau khi địa chỉ liên quan đến Sun thực hiện nhiều giao dịch chuyển WLFI trên blockchain Ethereum. Trong đó, có một lệnh trị giá đến 9 triệu USD.

Sun, trong một bài đăng trên X, cho biết địa chỉ này chỉ thực hiện một vài bài kiểm tra gửi sàn thông thường, với số lượng rất thấp. Hoạt động để phân tán địa chỉ, không liên quan đến bất kỳ việc mua hoặc bán nào. Do vậy, nó có ít tác động đến giá trên thị trường giao dịch.

Coin Donald Trump anh 1

Giá WLFI từ lúc lên sàn vào 1/9. Ảnh: CoinMarketCap.

Trong một tuyên bố sau đó, tỷ phú tiền số kêu gọi đội ngũ phát triển mở khóa token của mình.

"WLFI hãy tôn trọng những nguyên tắc cơ bản, mở khóa token. Tôi tin rằng một thương hiệu tài chính vĩ đại phải được xây dựng trên sự công bằng, minh bạch và tin cậy, không phải những hành động đơn phương đóng băng tài sản. Biện pháp như vậy vi phạm quyền hợp pháp, có nguy cơ làm tổn hại niềm tin vào dự án", Sun nói. Đại diện của Sun và World Liberty Financial chưa phản hồi câu hỏi từ CoinDesk.

Trước các diễn biến phức tạp, WLFI đã giảm 20% trong 24h qua. Token này sụt đến 42% từ khi bắt đầu giao dịch trên các sàn công khai vào ngày 1/9.

Trước đó, Justin Sun nổi lên như một nhà đầu tư chiến lược của World Liberty Financial. Ông tham gia ban đầu với việc mua lượng token trị giá 30 triệu USD. Kể từ đó, WLFI đã có mối liên hệ ngày càng chặt chẽ với hệ sinh thái Tron, bổ sung token TRX vào kho dự trữ. Chính Eric Trump từng tiết lộ kế hoạch ra mắt stablecoin USD1 trên mạng Tron.

Đến giữa năm, tổng đầu tư của Sun vào WLFI đã tăng lên khoảng 75 triệu USD. Vào đêm trước khi ra mắt thị trường, ông được báo cáo nắm giữ gần 700 triệu USD token, phần lớn vẫn đang bị khóa theo lộ trình phát triển.

Trong một tuyên bố, Sun cho biết ông không có kế hoạch bán lượng WLFI đang nắm giữ, bất kể nó có được mở khóa hay không.

Trên các nền tảng, đồng tiền số được giao dịch giao dịch với mức giá biến động mạnh. Nó được nhiều chuyên gia cảnh báo về rủi ro thua lỗ bởi diễn biến bất thường, ít theo quy luật. Hành động đóng băng ví nhà đầu tư chiến lược càng làm dấy lên nỗi lo thiếu ổn định của dự án.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Hoạt động đầu tư tiền mã hóa chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Hùng Phi

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

