Cơ thủ Dương Quốc Hoàng thắng trận đấu giá trị 5.000 USD

Tối 31/1, Dương Quốc Hoàng ghi dấu ấn trên bàn pool châu Á khi đánh bại Carlo Biado trong trận showmatch trị giá 5.000 USD.

Quốc Hoàng có trận thắng thuyết phục trước Carlo Biado.

Cuộc so tài thuộc giải Andy Revival Challenge khép lại với tỷ số 9-7 nghiêng về cơ thủ Việt Nam. Đây được xem là màn đòi nợ ngọt ngào của Dương Quốc Hoàng trước Carlo Biado. Tay cơ người Philippines vừa đăng quang Asian Pool Championship 2025 và cũng là đối thủ nhiều duyên nợ với Quốc Hoàng ở những lần chạm trán trước đó.

Diễn biến trận đấu cho thấy Hoàng "sao" là người làm chủ cuộc chơi tốt hơn. Anh duy trì nhịp độ ổn định, liên tục tạo áp lực bằng những pha đánh chắc tay và lựa chọn chiến thuật hợp lý. Quốc Hoàng sớm vươn lên dẫn trước và là người chạm hill đầu tiên với tỷ số 8-6, đẩy Biado vào thế phải bám đuổi.

Bước ngoặt đến ở rack đấu thứ 16, khi bản lĩnh của cơ thủ Việt Nam lên tiếng. Trong một tình huống đánh an toàn căng thẳng, Carlo Biado mắc sai lầm ở bi số 6. Không bỏ lỡ cơ hội, Quốc Hoàng kết thúc trận đấu với chiến thắng 9-7 thuyết phục.

Chiến thắng mang về cho Dương Quốc Hoàng 5.000 USD tiền thưởng, đồng thời giúp anh khẳng định sự tiến bộ rõ rệt về tâm lý và khả năng xử lý các thời điểm then chốt.

Đáng chú ý, màn tái đấu này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Carlo Biado vô địch Asian Pool Championship 2025. Chiến thắng của Dương Quốc Hoàng nhờ đó trở nên giá trị, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của cơ thủ Việt Nam trên đấu trường châu lục.