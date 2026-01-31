Premier League thống trị Champions League khiến UEFA bối rối

Sự áp đảo của các CLB Anh ở giai đoạn đầu Champions League cho thấy sức mạnh vượt trội của Premier League, đồng thời đặt UEFA trước câu hỏi lớn về tính cân bằng của giải đấu.

Champions League vừa khép lại giai đoạn đầu với một lượt đấu cuối đầy kịch tính. Số bàn thắng nhiều, thứ hạng thay đổi liên tục, cảm xúc được đẩy lên cao. Về mặt giải trí, đó là điều UEFA mong muốn. Nhưng nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, Champions League lại đang bộc lộ một vấn đề không nhỏ: sự thống trị quá rõ ràng của Premier League.

Premier League mạnh đến mức nào?

Trong thể thức mới với 36 đội, có tới năm CLB Anh nằm trong top 8, giành vé thẳng vào vòng 1/8. Arsenal, Liverpool và Tottenham kết thúc trong top 4, đồng nghĩa với lợi thế đá lượt về trên sân nhà ở các vòng knock-out. Chelsea cũng góp mặt ở nhóm trên, còn Newcastle bước vào vòng loại trực tiếp với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Champions League, ở thời điểm này, giống như sân chơi để các đội Anh thể hiện sức mạnh hơn là nơi cân bằng giữa các nền bóng đá. Những con số cho thấy sự chênh lệch rất rõ.

Sáu CLB Anh thi đấu tổng cộng 48 trận, chỉ thua 9, thắng 33, ghi 109 bàn và chỉ để thủng lưới 45 lần. Không chỉ thắng nhiều, họ còn thắng các đối thủ mạnh đến từ những giải đấu khác nhau.

Các đội đang dẫn đầu ở Hà Lan, Italy hay Đức đều từng thất bại trước đại diện Premier League. Điều này không phải chuyện ngẫu nhiên, mà phản ánh sự khác biệt về nền tảng.

Liverpool dễ dàng giành quyền vào vòng knock-out Champions League.

Premier League có nguồn tài chính vượt trội, giúp các CLB sở hữu đội hình dày, chất lượng đồng đều và khả năng xoay tua tốt. Khi bước vào Champions League, họ thường có lợi thế rõ ràng về thể lực, tốc độ và cường độ chơi bóng.

Ở giai đoạn đầu mùa, sự khác biệt này càng dễ bộc lộ. Trong khi nhiều đội bóng châu Âu khác còn đang điều chỉnh đội hình, làm quen với lịch thi đấu dày, các CLB Anh quen với nhịp độ cao. Họ chơi quyết liệt, áp sát liên tục và thường khiến đối thủ gặp khó trong việc theo kịp.

Chính điều đó khiến Champions League rơi vào thế khó. Giải đấu được tạo ra để quy tụ những đội bóng hay nhất châu Âu, đại diện cho nhiều phong cách khác nhau.

Nhưng khi một giải quốc nội liên tục chiếm ưu thế, Champions League lại vô tình phơi bày sự mất cân bằng. Với UEFA, đây là hình ảnh không đẹp, dù nó mang lại lượng người xem lớn.

Khi mọi thứ có thể đổi khác ở knock-out

Tuy nhiên, Champions League không chỉ được quyết định ở giai đoạn đầu. Lịch sử cho thấy các CLB Anh thường rất mạnh khi vào giải, nhưng không phải lúc nào cũng duy trì được ưu thế đến cuối cùng. Khi bước vào knock-out, cục diện có thể thay đổi.

Thể thức loại trực tiếp luôn tiềm ẩn rủi ro. Các đội Anh có thể gặp nhau sớm, buộc phải loại lẫn nhau.

Tottenham Hotspurs cũng tiến sâu tại giải năm nay.

Ngoài ra, lịch thi đấu khắc nghiệt của Premier League cũng là yếu tố ảnh hưởng. Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, các CLB Anh thường phải căng mình trên nhiều mặt trận, trong khi những đội như Bayern Munich hay một số CLB La Liga lại có điều kiện xoay tua tốt hơn ở giải quốc nội.

Đây cũng là lý do từng có nhận xét rằng các đội Anh rất mạnh vào đầu mùa, nhưng dễ hụt hơi về cuối. Sự mệt mỏi có thể làm giảm lợi thế của họ ở Champions League. Với UEFA và các giải đấu khác, đó gần như là hy vọng lớn nhất để giữ sự cân bằng.

Dù vậy, ngay cả khi các CLB Anh không vô địch, vấn đề vẫn còn nguyên. Khoảng cách tài chính giữa Premier League và phần còn lại của châu Âu đang ngày càng lớn. Điều này giúp các đội Anh liên tục bổ sung lực lượng, nâng cấp đội hình và duy trì sức mạnh lâu dài. Champions League, dù thay đổi thể thức, vẫn khó tránh việc bị chi phối bởi dòng tiền ấy.

UEFA từng đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế sự thống trị của một giải đấu, từ cải tổ thể thức đến các quy định tài chính. Nhưng thực tế cho thấy những biện pháp đó chưa đủ để thu hẹp khoảng cách. Champions League vẫn hấp dẫn, vẫn có những bất ngờ, nhưng sự chênh lệch ngày càng rõ khiến giải đấu đối mặt với một câu hỏi lớn.

Premier League thống trị Champions League không phải lỗi của các CLB Anh. Họ chỉ tận dụng tốt lợi thế mà mình có. Nhưng với UEFA, đây là bài toán không dễ giải. Làm thế nào để giữ Champions League là sân chơi chung của bóng đá châu Âu, thay vì dần trở thành lãnh địa riêng của Premier League, sẽ là thách thức lớn trong những năm tới.