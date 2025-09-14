Cổ Thiên Lạc bí mật kết hôn?

Đạo diễn Vương Tinh mới đây tiết lộ Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn ở Mỹ. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận.

Ngày 14/9, tờ Sohu đưa tin giới giải trí đang xôn xao khi đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh tiết lộ Cổ Thiên Lạc đã bí mật kết hôn tại Mỹ. Tin tức này nhanh chóng gây bàn tán trong cộng đồng mạng và khơi dậy sự tò mò về chuyện tình cảm của Cổ Thiên Lạc.

Cổ Thiên Lạc vốn nổi tiếng kín tiếng, hiếm khi tiết lộ chuyện đời tư. Ngoại trừ mối tình 7 năm với Huỳnh Kỳ Doanh, anh gần như không công khai bất cứ mối tình nào khác. Do đó, những tiết lộ mới nhất của Vương Tinh về chuyện tình cảm của Cổ Thiên Lạc đã trở thành tâm điểm chú ý. Vương Tinh còn tiết lộ thêm cuộc hôn nhân của Cổ Thiên Lạc tại Mỹ khá bất ổn và có nguy cơ ly hôn bất cứ lúc nào.

Cổ Thiên Lạc được hé lộ là đã bí mật kết hôn tại Mỹ. Ảnh: Ntdtv.

Tuy nhiên, Cổ Thiên Lạc vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên. Do đó, nhiều khán giả thắc mắc về tính xác thực của thông tin mà Vương Tinh đưa ra. Trong khi đó, số khác cho rằng nếu Cổ Thiên Lạc thật sự kết hôn, họ chân thành chúc phúc. Cổ Thiên Lạc đã 55 tuổi nên việc có gia đình riêng cũng là chuyện bình thường.

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970. Năm 1995, anh trở nên nổi tiếng với vai diễn Dương Quá trong bộ phim võ thuật Thần điêu đại hiệp. Những năm gần đây, ngoài diễn xuất, Cổ Thiên Lạc tập trung cho công việc quản lý nghệ sĩ, sản xuất phim.

Gần đây nam diễn viên vướng tin hẹn hò Tuyên Huyên nhưng hai người nhanh chóng phủ nhận. Cụ thể, khi được hỏi đến mối quan hệ với Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên tỏ ra ngạc nhiên: “Hả, tin tức đó vẫn lan truyền sao. Không thể nào”.