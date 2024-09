Cơ quan nhân đạo của LHQ viện trợ 2 triệu USD cho Việt Nam

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc ngày 20/9 thông báo cấp 2 triệu USD để giúp Việt Nam triển khai các nỗ lực ứng phó với sự tàn phá trên diện rộng do cơn bão Yagi (Việt Nam gọi là bão số 3) gây ra.

Thông báo của OCHA cho biết, bà Joyce Msuya - quyền Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc, đã phân bổ 2 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp trung ương của Liên Hợp Quốc (CERF) làm ngân sách ban đầu để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó nhân đạo của Chính phủ Việt Nam.

Thông báo nêu rõ khoản tài trợ này sẽ được chuyển đến Tổ chức Di cư quốc tế, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để đáp ứng nhu cầu cứu trợ ngay lập tức tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Yên Bái và Lào Cai.

OCHA cho biết số tiền tài trợ này sẽ chủ yếu để cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp, nước sinh hoạt và hỗ trợ vệ sinh đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương ở mức độ cao.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko cho biết Chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn do do bão số 3 gây ra.

