Kỷ luật khiển trách Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đắk Lắk

Thủ tướng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật Đảng.

Thủ tướng cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật kể từ công bố quyết định của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp thứ 49 hồi cuối tháng 10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra còn vi phạm trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số cán bộ khác.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ông Phạm Ngọc Nghị và ông Nguyễn Tuấn Hà.

