Bí thư Phú Yên Phạm Đại Dương làm Phó ban Kinh tế Trung ương

Chiều 24/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Phạm Đại Dương được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang nhấn mạnh, ông Phạm Đại Dương là cán bộ được đào tạo cơ bản, chuyên sâu, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế trong thời gian công tác ở địa phương.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ tin tưởng ông Phạm Đại Dương sẽ tiếp tục phát huy sở trường của mình, chia sẻ, gắn bó, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thành mục tiêu chung.

Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Phạm Đại Dương hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương bày tỏ sự xúc động và niềm vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tân Phó Ban Kinh tế Trung ương hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, học tập, nghiên cứu, đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ của Ban Kinh tế Trung ương phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Ông cũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên đã dành tình cảm, giúp đỡ đồng chí hoàn thành nhiệm vụ tại tỉnh Phú Yên trong những năm qua.

Ông Phạm Đại Dương mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ của Ban, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành trung ương và địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

