Ông Trần Lưu Quang được bầu bổ sung vào Ban Bí thư

Chiều 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc bầu bổ sung Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương giữ chức Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967; quê phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư cơ khí.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài gắn bó với quê nhà Tây Ninh, từ chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư và trải qua các vị trí: Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó ban Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch, rồi Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 31/7/2015, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau đó, ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng thời làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tháng 5/2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và đảm nhận vị trí này đến đầu năm 2023.

Ngày 5/1/2023, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 21/8/2024, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.