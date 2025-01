Ông Nguyễn Duy Ngọc vào Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

Một trong các nội dung quan trọng được Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp xem xét vào chiều 23/1 là bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị và kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết đồng ý để ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Kiểm tra Trung ương thôi giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Đồng thời, Trung ương bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm: Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Đoàn Anh Dũng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành bầu ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII thay ông Trần Cẩm Tú.

Trung ương cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII.

Trước đó vào cuối tháng 10/2024, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII.

Sau khi được kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII có 23 thành viên. Trong đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng.

8 phó chủ nhiệm khác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng (Ủy viên Trung ương Đảng); Hoàng Văn Trà; Nghiêm Phú Cường; Nguyễn Minh Quang; Trần Thị Hiền, Hoàng Trọng Hưng, Nguyễn Văn Quyết, Vũ Hồng Văn.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đây cũng là cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc kê khai, công khai tài sản và thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thể đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc yêu cầu tổ chức và cá nhân có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên.

Hàng năm, cuối nhiệm kỳ hoặc khi có yêu cầu, đột xuất, cơ quan này sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, về hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp.

Ông Ngọc có thời gian dài công tác trong ngành công an, từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Công an TP Hà Nội; Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

