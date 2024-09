Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Ngày 11/9 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow (Liên bang Nga), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko chia buồn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thiệt hại do bão số 3 gây ra. Ông khẳng định Chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này.

Phó Thủ tướng Chernyshenko nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng, lâu đời của Liên bang Nga và bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ thông qua cơ chế Ủy ban liên chính phủ, qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đáp từ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cảm ơn Phó Thủ tướng Dmitry Nikolayevich Chernyshenko và phân ban Liên bang Nga đã nỗ lực phối hợp cùng phân ban Việt Nam trong việc chuẩn bị cho khóa họp cũng như đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị cùng chương trình làm việc thiết thực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố và không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga, mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng đánh giá khóa họp đã cụ thể hóa những cam kết và quyết tâm chính trị của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua; đặc biệt kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8, góp phần quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Liên bang Nga.

Trong không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Dmitry Nikolayevich Chernyshenko cùng hai đoàn đại biểu đã cùng nhau đánh giá, trao đổi ý kiến về kết quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực, và đưa ra các giải pháp cho vướng mắc, khó khăn còn tồn đọng.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và tất cả các cấp, nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chuyến thăm Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn...

Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước tăng trưởng tích cực, nhất là về nông sản. Hợp tác năng lượng, giao thông, khoa học, giáo dục, nhất là văn hóa, du lịch thể thao đều ghi nhận những bước tiến tiến bộ.

Về phương hướng, hai bên tiếp tục khẳng định và mong muốn củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là duy trì kênh liên lạc đường dây nóng giữa hai đồng chủ tịch phân ban, kịp thời trao đổi thông tin, giải quyết hiệu quả vấn đề phát sinh.

Hai bên nhất trí cần nỗ lực để gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, đạt được thương mại song phương cân bằng, bền vững; trong đó tạo điều kiện cho nông sản và dược phẩm tiếp cận thị trường của nhau.

Hai bên thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng - dầu khí, thông tin truyền thông, khoa học - giáo dục, văn hóa thể thao.

Hai nước cũng sẽ thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường dạy tiếng Việt và tiếng Nga ở hai nước, duy trì học bổng cho sinh viên Việt Nam cũng như thu hút sinh viên Nga sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam...

Kết thúc khóa họp, hai Phó Thủ tướng đánh giá kết quả đạt được trong khóa họp đã cụ thể hóa những cam kết và quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

