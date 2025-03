Cháy lớn ở nơi nổi tiếng với câu chuyện 'kho báu 4.000 tấn vàng'

Sáng 21/3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận tiếp tục kiểm tra, kiểm soát khu vực Núi Tàu (xã Phước Thể, huyện Tuy Phong) không để đám cháy bùng phát trở lại.

Trước đó, vào tối 20/3 xảy ra vụ cháy rừng tại đồi bằng lăng gần núi Tàu thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vị trí ngọn đồi bị cháy nằm ven quốc lộ 1A. Theo ghi nhận, nhiều điểm cháy xuất hiện trên đồi núi.

Thời điểm này trời có gió mạnh và nhiều cây khô trên đồi nên lửa cháy lan nhanh. Giữa trời tối, lửa cháy lan rộng làm sáng rực cả ngọn đồi và dễ dàng nhìn thấy khi đi từ xa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng xe chuyên dụng và các lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để triển khai chữa cháy.

Sáng 21/3, thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, vụ cháy tại núi Tàu, huyện Tuy phong không gây thiệt hại về người, chỉ cháy lớp thực bì.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tập trung chữa cháy. Đến 23 giờ ngày 20/3, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hình ảnh ghi nhận sáng nay tại hiện trường cho thấy, các cây bằng lăng vẫn còn.

Diện tích đám cháy khoảng 2 ha, không gây thiệt hại, không ảnh hưởng, đe dọa đến tính mạng, tài sản các hộ dân trong khu vực.

Hiện, lực lượng phòng cháy chữa cháy và địa phương tiếp tục kiểm tra, kiểm soát khu vực này, không để đám cháy bùng phát trở lại.

Khu vực Núi Tàu từng nổi tiếng với câu chuyện ly kỳ về “kho báu 4.000 tấn vàng”, được cho là chôn giấu bí ẩn tại đây.

