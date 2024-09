Mỹ công bố hỗ trợ Việt Nam 1 triệu USD cứu trợ khẩn cấp sau bão Yagi

Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh cũng như các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm để đóng góp vào nỗ lực cứu trợ do Chính phủ Việt Nam chỉ đạo đang khẩn trương triển khai.

Khoản hỗ trợ 1 triệu USD này dựa trên nền tảng những hỗ trợ lâu dài dành cho Chính phủ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để giúp nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa cho các cộng đồng trên cả nước.

Trong 5 năm qua, phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua USAID, đã cung cấp 7,7 triệu USD hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thiên tai, trong đó bao gồm đáp ứng các nhu cầu ứng cứu do bão, lũ cũng như nâng cao năng lực cho các đội xung kích phòng chống thiên tai trên cả nước.

Với dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới, chuyên gia về ứng phó thiên tai tại USAID sẽ liên tục theo dõi các nhu cầu nhân đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ứng phó khẩn cấp tại địa phương và đối tác tại thực địa.

Các chuyên gia cứu trợ nhân đạo của USAID tại thực địa đang tham gia vào các hoạt động đánh giá thiệt hại để đảm bảo viện trợ của Mỹ nhanh chóng đến được với những người dân đang cần nhất.

Trong nhiều thập kỷ qua, USAID đã hợp tác với Chính phủ Việt Nam để tăng cường năng lực của quốc gia trong công tác ứng phó, phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Hợp tác này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng trên cả nước trong bối cảnh gia tăng tần suất và cường độ của thiên tai.

Ngày 11/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến trao điện thăm hỏi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Trong bức điện, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị nạn tại khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão. Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để sớm ổn định lại cuộc sống.

Đại sứ Nhật Bản cho biết hiện Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang xem xét tích cực việc hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác khắc phục hậu quả cơn bão trên cơ sở nhu cầu của phía Việt Nam. Đại sứ cũng cho biết chưa nhận bất cứ thông tin nào về công dân Nhật Bản gặp nạn do cơn bão. Ông mong muốn Chính phủ, các địa phương Việt Nam tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sớm khôi phục hoạt động sản xuất.

Thứ trưởng Phạm Thanh Bình bày tỏ cảm kích trước tình cảm chân thành, sự chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ của Nhật Bản dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó, tương thân tương ái giữa hai dân tộc Việt Nam và Nhật Bản.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, bộ, ban, ngành, địa phương đang tích cực huy động lực lượng và nguồn lực, tập trung cứu chữa những người bị thương, bị nạn. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tiếp cận với những khu vực bị cô lập, bảo đảm các điều kiện về điện và nước cho người dân và doanh nghiệp, nỗ lực sớm ổn định tình hình.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.