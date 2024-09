Danh tính người thiệt mạng trong vụ lũ cuốn ở thôn Làng Nủ

Thiệt hại về người (tính đến 14h ngày 11/9) tại làng Nủ: Tổng số trong thôn có 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, người trên 70 tuổi là 3 người; trẻ dưới 6 tuổi có 18 em; dưới 14 tuổi có 14 người. Lũ dữ làm 30 người thiệt mạng, đang điều trị 17 người; 46 người an toàn; chưa xác định (mất tích) 65 người.

Đã xác định danh tính 18 người tử vong (có 4 trẻ em) gồm: Hoàng Thị Xuyến; Hoàng Ngọc Bàn và vợ, còn con trai ông Bàn sinh năm 2024 hiện mất tích; Hoàng Thị Lái (SN 1990); Hoàng Thị Đơm (SN 1968); Hoàng Văn Lưu (SN 2020); Hoàng Văn Tuân (SN 1987); Hoàng Thị Hương (SN 1989); Hoàng Thị Duy (SN 1987); Hoàng Thị Nghị (SN 196x); Nguyễn Văn Dóng (SN 1991); Hoàng Thị Thúy (SN 1994); Nguyễn Anh Quyết (SN 2017); Trương Thị Hoa (SN 199x); Hoàng Kim Tuyết (SN 2016); Hoàng Chí Linh (SN 2019); Hoàng Thị Liễn (SN 1961); Vo Thị Sơ (SN 1996)

Trong số những người thiệt mạng có 5 nạn nhân đã được mai táng. Tỉnh Lào Cai đang huy động hơn 600 người tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn, nhưng điều kiện thời tiết và địa hình khó khăn đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực Phúc Khánh; trong đó 100 chiến sĩ tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 chiến sĩ sẽ vào tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở.

Ngoài ra, lực lượng quân đội, công an, dân quân của huyện và tỉnh khoảng 300 người cùng tham gia tìm kiếm, dẫn đường và cung cấp thông tin.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Yên vừa có Thư kêu gọi các đơn vị, cá nhân trên cả nước chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ quét, đặc biệt là các nạn nhân tại hai xã Phúc Khánh, Yên Sơn.

Theo UBMTTQ huyện Bảo Yên, trong những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 3, từ đêm ngày 6/9, trên địa bàn huyện Bảo Yên xảy ra mưa, mưa vừa, mưa to kèm theo giông lốc, sét đánh tại địa bàn các xã, thị trấn gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân.

Đặc biệt trong hai ngày 8-9/9 mưa lớn kéo dài cùng nước lũ dâng cao, trên địa bàn huyện xảy ra ngập úng, sạt lở nhiều đất đá nhiều nơi, mất điện, mất sóng điện thoại, mạng internet, một số xã bị cô lập, khó khăn trong công tác thông tin, ứng cứu.

Tính đến 15h ngày 10/9 đã có 20 người chết, 6 người bị thương; trên 1.265 nhà bị hư hại, đổ sập, nước cuốn trôi, trên 700 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại; trên 21 công trình bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra các tuyến đường thuộc địa phận các xã dọc sông chảy, sông Hồng bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông và bị cô lập hoàn toàn. Đồng thời một số tuyến đường giao thông nông thôn tại các xã, thị trấn bị sạt ta luy dương đường giao thông với khối lượng đất, đá lớn.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong huyện đã nỗ lực giúp đỡ người dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn hàng nghìn hộ dân rất khó khăn về nhà ở; nhiều tuyến đường giao thông, công trình, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng nề; đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm..

LỜI KÊU GỌI ỦNG HỘ NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 3 GÂY RA

Thân ái gửi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh Yên Bái!

Do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; 9/9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng. Nhân dân vùng bị thiên tai lâm vào cảnh khó khăn do mất nhà cửa, tài sản, tư liệu sản xuất; nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nặng.

Để kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tinh thần “Tương thân, tương ái”, "Lá lành đùm lá rách", “Nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái xin ghi nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão lũ; sự ủng hộ của mỗi tổ chức, cá nhân là thể hiện nghĩa cử cao đẹp, mang ý nghĩa xã hội to lớn và có tính nhân văn sâu sắc.

* Mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xin được chuyển về:

- Thông tin tiếp nhận chuyển khoản:

Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái; Số tài khoản: 3761.0.3033551.91999, tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Yên Bái;

Tên tài khoản: Ban vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái; Số tài khoản: 1050357395, mở tại Vietcombank.

- Tiếp nhận bằng tiền mặt: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên

Bái; Thông tin liên hệ: bà Bùi Thanh Huyền Kế toán, điện thoại: 0984795892).

- Tiếp nhận bằng hiện vật, hàng hóa: Nhà thi đấu thể dục thể thao, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Tổ 8, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 10/9/2024 đến hết ngày 10/12/2024.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái mong nhận được sự ủng hộ của các quý cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ Bà Hoàng Thị Kim Tuyến: Ủy viên thường trực, Trưởng ban Phong trào, số điện thoại: 0982631974.