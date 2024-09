Lời kể của người thoát chết khi lũ vùi cả thôn ở Lào Cai

Nhớ lại giây phút kinh hoàng xảy ra vào sáng 10/9, ông Hoàng Ngọc Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ cho biết, trước khi xảy ra lũ quét đã có mưa rất lớn. Khoảng 6h, người dân trong bản nghe tiếng nổ lớn rồi chỉ tích tắc sau đó, cả quả đồi đổ sập xuống, vùi lấp cả thôn.

Anh Nguyễn Văn Hành (thôn Làng Nủ) là một trong số những người may mắn sống sót sau vụ lũ quét kinh hoàng. Tối nay, gương mặt của anh Hành vẫn hằn in vẻ bàng hoàng khi trải qua giây phút cận kề cái chết.

"Lúc xảy ra lũ quét, tôi và mẹ cầm tay nhau chạy khỏi nhà. Mẹ nói là chạy, chạy thôi và hai mẹ con chạy rồi lạc nhau trong cảnh hỗn loạn. Khi chạy đến cây cầu trong thôn thì lũ ập xuống, đất đá ủi tôi ra xa khoảng 20-30 m, lúc này tôi cố vùng dậy và tiếp tục lết đến nhà dân gần đó rồi được ứng cứu kịp thời", anh Hành kể lại.

Cùng ở thôn Làng Nủ, anh Nguyễn Văn Thinh đang trải qua cảnh xót xa đau đớn vì cả nhà đang yên ấm nay lũ quét cướp đi tất cả, chỉ còn một mình anh sống sót.

Anh kể: "Lúc đó khoảng 6h, cả gia đình đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng uỳnh rất lớn, đất đá ụp xuống và đẩy tôi ra xa khỏi nhà khoảng 150 m, tôi nằm trong đống bùn và được cứu sống. Hiện nay tôi chưa có thông tin về các thành viên trong gia đình", anh Thinh kể.

Ngay sau khi xảy ra lũ dữ, ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện uỷ Bảo Yên đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi và trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân, cứu hộ cứu nạn. Ông Bảo cho biết, địa phương đang bị mất điện trên diện rộng và không có sóng điện thoại nên thông tin liên lạc rất khó khăn.

Theo ông Bảo, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã tích cực tìm kiếm, sơ cứu những nạn nhân bị thương và nỗ lực tìm kiếm người bị vùi dưới bùn đất.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, tính đến 18h chiều nay, cơ quan chức năng xác định, có trên 30 người bị thương và sống sót, tìm thấy 15 thi thể, còn lại rất nhiều người vẫn đang mất tích. Huyện Bảo Yên đang tranh thủ thời gian, gấp rút huy động lực lượng tiếp cận khu vực sạt lở, tìm kiếm các nạn nhân.

Tối 10/9, thông tin với VietNamNet, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, đây là một trận lũ quét kinh hoàng, gây thiệt hại to lớn.

"Ngay sau khi xảy ra vụ lũ quét, tỉnh đã báo cáo Chính phủ, Quân khu 2 về tình hình diễn biến và thiệt hại bước đầu. Tỉnh cũng đang triển khai phương án 4 tại chỗ và huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia tìm kiếm kịp thời những người bị thương", ông Trịnh Xuân Trường thông tin.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.