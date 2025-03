TP.HCM công bố kết quả tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính

Ngày 6/3, ông Nguyễn Hải Hiệu, Phó phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ TP.HCM, đã công bố các thông tin liên quan đến việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hải Hiệu, Phó phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin tại cuộc họp báo.

Ông Hiệu cho biết, thành phố đã rốt ráo thực hiện Đề án số 16 về sắp xếp, tinh gọn, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và Đề án 645 về phê duyệt đề án tổng thể sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính, cơ quan chuyên môn. Đến nay TP.HCM đã hoàn thành việc sắp xếp các sở, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các phòng, ban ở quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, sau khi sắp xếp còn 15 cơ quan chuyên môn và Sở An toàn thực phẩm được thí điểm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội. Kết quả sau sắp xếp đã giảm 5/21 cơ quan, tương ứng với tỷ lệ giảm 23,8%; giảm các tổ chức bên trong ở 16 sở, đạt tỷ lệ bình quân 18,8%. Đối với cấp trưởng ở các sở giảm 5/21 trường hợp, tương đương với tỷ lệ giảm là 23,8%; số lượng cấp phó theo quy định sau sắp xếp sẽ giảm theo lộ trình 5 năm.

Riêng các phòng ban ở các sở ngành sau khi sắp xếp giảm từ 231 xuống còn 182 lãnh đạo, đạt tỷ lệ 21,5%. “Đây là một tỷ lệ giảm rất đáng khích lệ, đáp ứng yêu cầu của trung ương” - ông Hiệu nói.

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, UBND TP.HCM đã ban hành các quyết định chuyển giao chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước sang cơ quan công an. Trong đó, có chuyển giao chức năng quản lý nhà nước từ an toàn, an ninh thông tin từ Sở thông tin và Truyền thông; chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở giao thông vận tải; chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai từ Sở lao động thương binh và xã hội…

“Hiện các cơ quan trên sau khi sắp xếp đã công bố và kiện toàn nhân sự các phòng ban và bắt đầu hoạt động ổn định theo tinh thần chung là không để gián đoạn, không để ngắt quãng công việc” - ông Hiệu cho biết.

Đối với các cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP.HCM đã sắp xếp được 4/8 cơ quan, đạt tỷ lệ 50%. Sau sắp xếp thành phố còn 4 cơ quan hành chính khác, bao gồm Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp; Ban quản lý khu công nghệ cao; văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với các phòng ban chuyên môn ở các quận huyện được sắp xếp từ 12 phòng ban chuyên môn xuống còn 10; với thành phố Thủ Đức sắp xếp từ 16 phòng xuống còn 14 phòng. Trên địa bàn thành phố có tổng cộng 288 cơ quan, sau khi sắp xếp đã giảm 64/288 cơ quan, tương ứng tỷ lệ giảm hơn 22%.

Đối với biên chế sau sắp xếp, dự kiến thành phố sẽ giảm theo lộ trình. Trước mắt, biên chế hành chính cấp huyện được giao là 10.073 biên chế, sau sắp xếp, dự kiến giảm xuống còn 8.059 biên chế, tương ứng với tỷ lệ giảm 20%; biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập đang có 96.948, dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm xuống còn 94.871 người, tương ứng giảm 20%.

Về hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian sắp tới, ông Hiệu cho biết, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế theo lộ trình, giải quyết chế độ chính sách cho các cán bộ tinh giảm; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính.