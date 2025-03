Tuần tới, Hà Nội nắng 34 độ C

Thời tiết Hà Nội tuần tới nắng nóng với nhiệt độ lên đến 34 độ C, sau đó giảm mạnh xuống còn 22 độ C khi đón không khí lạnh, trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24-48 giờ tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Vào đêm và sáng, trời rét với mức thấp nhất 14-19 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Ban ngày, nhiệt độ tăng hơn 10 độ C, trời nắng mạnh, cao nhất ở Bắc Bộ dao động 27-30 độ C.

Trong đó, Tây Bắc Bộ, đêm 23 và ngày 24/3 mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 26-27/3, khu vực này khả năng nắng nóng diện rộng.

Tuần tới, nhiều nơi ở miền Bắc đón nắng nóng, có nơi vượt ngưỡng 35 độ C.

Trung Trung Bộ mưa vài nơi, phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét. Trong ngày 26-27/3, vùng núi Thanh Hóa - Huế khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày đón nắng, chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rào và dông trái mùa, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C.

Hà Nội đêm nay và ngày 23/3 duy trì thời tiết không mưa, ban ngày đón nắng, nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C, thấp nhất 16-18 độ C, trời rét về đêm và sáng.

Ngày 24-28/3, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày 27-28/3 tăng mạnh lên tới 34 độ C, làm gia tăng cảm giác nóng bức. Tuy nhiên, đến ngày 29/3, ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm đột ngột khoảng 12 độ C, còn 22 độ C, trời chuyển rét.

Dự báo trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/4), nắng nóng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc, Bắc - Trung Trung Bộ, sau đó tăng dần. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại miền Đông Nam Bộ và xu hướng gia tăng ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình cả nước trong thời kỳ này xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, vùng núi Bắc Bộ cao hơn 0,5-1 độ C.