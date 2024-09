Hàn Quốc viện trợ 2 triệu USD, Nhật giúp vật tư cho Việt Nam

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa cho biết, Chính phủ nước này đã quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 2 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do mưa bão gây ra.

Qua gói viện trợ, Chính phủ Hàn Quốc hy vọng sẽ góp phần khôi phục các khu vực bị thiệt hại và giúp người dân trở lại cuộc sống thường nhật trong thời gian sớm nhất.

Ngày 11/9, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định viện trợ vật tư cứu trợ khẩn cấp (thiết bị lọc nước, tấm plastic đa chức năng) để khắc phục những thiệt hại do bão gây ra tại Việt Nam.

Trong thư gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc những người thiệt mạng cũng như gia đình các nạn nhân, đồng thời gửi lời động viên chân thành nhất đến người dân bị thiệt hại do cơn bão.

"Là một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, từ tận đáy lòng, tôi cầu mong các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại do cơn bão sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại bình thường. Tôi xin chia sẻ rằng Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu cần thiết của Việt Nam trong khả năng có thể", Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Kamikawa khẳng định, Chính phủ Nhật Bản luôn đồng hành cùng Việt Nam, không quản bất kỳ sự hợp tác và hỗ trợ cần thiết nào đối với Việt Nam.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản do bão Yagi gây ra tại một số nước trong khu vực, ngày 11/9, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố chung về việc này.

Trong Tuyên bố, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bày tỏ sự đau buồn và sẻ chia sâu sắc trước thiệt hại do bão Yagi gây ra ở Philippines, Việt Nam, Lào, Thái Lan, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác.

Các bộ trưởng khẳng định tình đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng cũng như sẵn sàng hợp tác và đóng góp cho các nỗ lực cứu trợ, bao gồm thông qua Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA).

Ngày 11/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết đã liên hệ và nhận được cam kết hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vẫn đang tiếp tục trao đổi, làm việc cùng một số nhà tài trợ khác như : UN Women, Samaritan purse, Đại sứ quán Thụy Sĩ, Đại sứ quán Pháp, Save the Children để thống nhất về hỗ trợ khẩn cấp...

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đại diện cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hàng hóa viện trợ của các Tổ chức quốc tế tại Sân bay Nội Bài và điều phối vận chuyển và bàn giao cho các địa phương. Chính quyền địa phương tổ chức phân phát cho người dân bị thiệt hại.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Nikolayevich Chernyshenko cho biết Chính phủ Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn khó khăn do do bão số 3 gây ra.

