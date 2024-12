Tiết lộ thú vị về người đàn ông kéo cháu bé khỏi điểm mù xe tải

Công an TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) cùng người đàn ông lái xe tải đã đến thăm và tặng quà người đàn ông đi xe máy kéo cháu bé khỏi điểm mù xe tải.

Ngày 12/12, Công an TP Hòa Bình cho biết, ngày 10/12, trên mạng xã hội đăng tải clip tình huống giao thông nguy hiểm tại một ngã tư. Công an TP Hoà Bình đã làm rõ sự việc xảy ra tại ngã tư Thịnh Lang, gần đầu cầu Hữu Nghị.

Khoảnh khắc người đàn ông kéo cháu bé đi xe đạp khỏi điểm mù xe tải. Ảnh cắt từ clip.

Cháu bé đi xe đạp có tên Hà Hải Đ. (8 tuổi), trú tại tổ 5, phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình (là học sinh lớp 3A, trường tiểu học và THCS Thịnh Lang).

Người đàn ông có hành vi trượng nghĩa được cộng đồng mạng và người dân tán dương về hành vi rất nhanh chóng kéo cháu bé, ngăn ngừa được hậu quả của vụ tại nạn giao thông có thể xảy ra là anh Vũ Tiến Anh (34 tuổi), trú tại tổ 7, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình.

Đội Cảnh sát giao thông, Công an TP Hòa Bình cùng người đàn ông lái xe tải đã đến thăm và tặng quà anh Vũ Tiến Anh (áo xám). Ảnh: Công an Hòa Bình.

Từ trước đến nay, anh Tiến Anh đã nhiều lần ra tay cứu được không ít người rơi vào tình huống nguy hiểm như nêu trên.

Công an Hòa Bình rất mong những việc làm tốt đó lan toả trong cộng đồng để góp phần xây dựng xã hội an toàn, nhân văn, nhân ái. Cơ quan công an khuyến cáo các bậc cha mẹ cần hướng dẫn cho con em mình nâng cao kỹ năng khi tham gia giao thông để bảo đảm an toàn.