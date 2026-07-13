Có một Brazil yếu ớt qua lăng kính thống kê

Những thống kê từ FIFA cho thấy tuyển Brazil thua kém cả bốn đội vào bán kết World Cup 2026 ở nhiều chỉ số quan trọng, phản ánh rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Na Uy.

Việc tuyển Brazil dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại trước Na Uy không chỉ gây thất vọng bởi kết quả, mà còn được phản ánh rõ qua các thống kê chuyên môn.

Thất bại của Brazil ở World Cup 2026 không khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu do FIFA công bố cho thấy đội bóng của HLV Carlo Ancelotti lép vế trước cả bốn đội góp mặt ở bán kết World Cup 2026 là Argentina, Tây Ban Nha, Pháp và Anh ở hàng loạt chỉ số quan trọng.

Những con số không biết nói dối

Khả năng tận dụng cơ hội là điểm yếu nổi bật của Brazil. Đội tuyển áo vàng xanh ghi trung bình 2 bàn mỗi trận, thấp hơn Argentina (2,83), Pháp (2,66) và Anh (2,16).

Dù tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,17 mỗi trận, hiệu suất chuyển hóa của Brazil chỉ đạt 0,92 lần xG, nghĩa là ghi ít bàn hơn số cơ hội tạo ra.

Trong nhóm bốn đội bán kết, chỉ Tây Ban Nha có hiệu suất thấp hơn (0,86), nhưng đội bóng xứ bò tót bù đắp bằng khả năng kiểm soát thế trận vượt trội.

Brazil thua kém gần như mọi mặt so với các đội tiến sâu tại giải như Pháp. Ảnh: Reuters.

Brazil cũng là đội có số pha dứt điểm ít nhất trong nhóm năm đội được so sánh, với trung bình 14,6 cú sút mỗi trận. Con số này thấp hơn Argentina (16,33), Pháp và Tây Ban Nha (đều 18,33), đồng thời phản ánh sự thiếu sắc bén trong khâu tấn công.

Người hâm mộ từng chỉ trích các chân sút Brazil phung phí cơ hội trước Na Uy, và các thống kê phần nào củng cố nhận định đó.

Ở khả năng kiểm soát bóng, Brazil đạt tỷ lệ cầm bóng trung bình 48%, thấp nhất trong số các đội được thống kê. Trong khi Tây Ban Nha giữ bóng tới 60%, Argentina đạt 55%, còn Pháp và Anh lần lượt là 53% và 52%.

HLV Carlo Ancelotti sẽ còn nhiều việc phải làm để tái thiết Brazil

Đáng chú ý, tỷ lệ chuyền chính xác của Brazil vẫn ở mức 90%, tương đương Pháp và Anh, chỉ kém Argentina và Tây Ban Nha (91%).

Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở chất lượng chuyền bóng mà ở việc đội tuyển áo vàng xanh không giữ được quyền kiểm soát thế trận.

HLV Ancelotti sẽ bắt đầu một chu kỳ mới cùng Brazil hướng tới World Cup 2030. Ảnh: Reuters.

Một chỉ số khác phản ánh rõ sự bị động của Brazil là thời gian giành lại quyền kiểm soát bóng sau khi để mất. Đội bóng của Ancelotti mất trung bình 96,34 giây để đoạt lại bóng, lâu hơn hẳn so với nhóm bốn đội bán kết và chỉ xếp sau chính Na Uy trên toàn giải. Argentina cần 92,96 giây, Pháp 87,86 giây, Anh 88,8 giây, còn Tây Ban Nha chỉ mất 69,44 giây.

Brazil cũng tạo ra ít tình huống buộc đối phương mất bóng hơn (37,2 lần mỗi trận) so với Argentina (43), Tây Ban Nha (48,16) và Pháp (41,5). Những con số này phản ánh khả năng pressing thiếu hiệu quả, điều từng bị chỉ trích sau trận thua Na Uy ở vòng 16 đội.

Trong khi Brazil đã rời giải, bốn đội vào bán kết sẽ tiếp tục chứng minh hiệu quả của lối chơi ở những trận đấu quyết định. Pháp gặp Tây Ban Nha ở bán kết đầu tiên, còn Argentina đối đầu Anh trong cuộc chiến giành tấm vé còn lại vào chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 20/7.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.