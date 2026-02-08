Có lẽ đã đến lúc bạn học cách yêu mình trước khi yêu một ai đó

Khi tình yêu được xem như liều thuốc chữa lành mọi cô đơn, con người dễ bước vào các mối quan hệ bằng sự thiếu thốn hơn là tự do. Yêu của Osho đặt lại một câu hỏi căn bản: nếu chưa biết yêu mình, liệu chúng ta có thật sự sẵn sàng yêu một ai khác?

Chúng ta thường được dạy rằng tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi thiếu hụt. Rằng chỉ cần gặp đúng người, mọi trống trải nội tâm sẽ tự khắc được lấp đầy. Nhưng thực tế cho thấy, rất nhiều mối quan hệ được hình thành từ chính nỗi sợ cô đơn ấy lại trở thành nguồn cơn của bất an, lệ thuộc và tổn thương kéo dài. Khi tình yêu được đặt lên vai người khác như một "nhiệm vụ cứu rỗi", nó sớm muộn cũng trở thành gánh nặng.

Trong cuốn sách Yêu, Osho tiếp cận tình yêu từ một góc nhìn hoàn toàn khác. Ông không lý tưởng hóa tình yêu lãng mạn, cũng không né tránh những mặt tối của các mối quan hệ. Điều Osho liên tục nhấn mạnh là: tình yêu không thể sinh ra từ sự thiếu thốn. Những con người bước vào tình yêu với tâm thế đói khát, kỳ vọng được bù đắp hay được sở hữu, thường là những người dễ tổn thương nhất. Không phải vì họ yêu quá nhiều, mà vì họ chưa từng thực sự ở yên với chính mình.

Sách Yêu của tác giả Osho. Ảnh: H.Quỳnh.

Theo Osho, tình yêu trưởng thành chỉ có thể nảy nở khi con người đã có một nền tảng nội tâm vững vàng. Đó là khi bạn không cần người khác để cảm thấy mình có giá trị, không cần một mối quan hệ để trốn chạy sự cô đơn và không cần tình yêu để che lấp những khoảng trống chưa được chữa lành. Tình yêu, trong trường hợp ấy, không còn là sự bám víu, mà là sự chia sẻ tự do giữa hai cá thể độc lập.

Yêu không phải là một cuốn sách mang đến công thức cho hạnh phúc lứa đôi. Nó giống một lời nhắc tỉnh táo rằng trước khi nghĩ đến việc yêu ai đó, con người cần học cách quay về với chính mình. Yêu bản thân, theo Osho, không phải là nuông chiều hay đặt cái tôi lên trên tất cả. Đó là sự chấp nhận sâu sắc: nhìn thẳng vào nỗi sợ, sự bất an, những tổn thương cũ, để từ đó ta không tìm cách phủ nhận hay trốn tránh chúng bằng một mối quan hệ mới.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi các mối quan hệ được kết nối nhanh nhưng cũng đứt gãy nhanh không kém, thông điệp này càng trở nên đáng suy ngẫm. Không ít người bước vào tình yêu với hy vọng nó sẽ mang lại sự bình yên, nhưng lại quên rằng bình yên không thể vay mượn từ người khác. Khi nội tâm còn xáo trộn, bất kỳ mối quan hệ nào cũng dễ trở thành nơi phản chiếu những bất ổn ấy.

Dịp Valentine vì thế, không nhất thiết phải là ngày để so sánh mình với những đôi lứa khác. Đó có thể là dịp để mỗi người tự hỏi: mình đang tìm kiếm điều gì trong tình yêu? Là sự kết nối chân thành, hay chỉ là cảm giác không bị bỏ lại phía sau? Mình có đủ vững vàng để yêu mà không ràng buộc, không kiểm soát, không sợ mất mát?

Yêu là sự chấp nhận sâu sắc. Ảnh: Pinterest.

Osho từng cho rằng, khi con người biết ở một mình mà không thấy cô độc, khi họ cảm thấy trọn vẹn ngay cả trong im lặng, thì lúc ấy tình yêu mới thực sự trở thành một niềm vui, chứ không phải một nhu cầu. Yêu không hứa hẹn một câu chuyện lãng mạn dễ chịu, nhưng nó mở ra một cách nhìn thẳng thắn và can đảm về tình yêu bắt đầu từ chính bản thân mỗi người.

Có lẽ, trước khi mong được ai đó yêu thương, đã đến lúc chúng ta học cách ở lại với mình, lắng nghe mình, và yêu mình một cách tỉnh táo. Bởi chỉ khi ấy, tình yêu dành cho người khác mới không còn là sự tìm kiếm, mà là một lựa chọn tự do.