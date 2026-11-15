Có ít tiền nhàn rỗi, làm sao để bắt đầu đầu tư?

Không cần sở hữu khoản vốn lớn mới có thể đầu tư, nhưng người ít tiền nhàn rỗi cần biết cách phân bổ tài sản, lựa chọn kênh phù hợp và kiểm soát rủi ro.

Trong suy nghĩ của nhiều người, đầu tư thường gắn với việc phải có một khoản tiền nhàn rỗi đáng kể, am hiểu thị trường hoặc dành nhiều thời gian theo dõi biến động tài chính. Quan niệm này khiến không ít người có thu nhập trung bình lựa chọn chỉ gửi tiết kiệm hoặc giữ tiền trong tài khoản, thay vì tìm hiểu các hình thức đầu tư khác.

Tuy nhiên, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tạo áp lực lên ngân sách gia đình, chỉ dựa vào tiền lương và tiết kiệm có thể chưa đủ để đáp ứng những mục tiêu tài chính dài hạn. Đây cũng là vấn đề được Futoshi Fujikawa đề cập trong cuốn Mượn Gà Đẻ Trứng.

Không cần nhiều tiền mới có thể bắt đầu đầu tư

Tác giả Futoshi Fujikawa tiếp cận đầu tư từ góc độ quản lý tài chính cá nhân, hướng đến những người chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc nguồn vốn lớn.

Thay vì khuyến khích tìm kiếm lợi nhuận nhanh, cuốn sách tập trung vào việc trang bị kiến thức nền tảng, giúp người đọc hiểu các loại tài sản và xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp với khả năng của mình.

Cuốn sách Mượn Gà Đẻ Trứng của tác giả Futoshi Fujikawa bản tiếng Việt. Ảnh: Fahasa.

Một trong những thông điệp đáng chú ý của Mượn Gà Đẻ Trứng là đầu tư không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khoản vốn lớn. Điều quan trọng hơn là mỗi người cần hiểu tình hình tài chính của bản thân, xác định mục tiêu trong tương lai và lựa chọn cách sử dụng tiền phù hợp.

Trước khi tìm kiếm kênh đầu tư, người đọc được khuyến khích nhìn lại các nguồn thu nhập, chi phí sinh hoạt, khoản tiết kiệm hiện có và những nghĩa vụ tài chính phải thực hiện. Đây là bước cơ bản nhưng quan trọng, bởi khả năng đầu tư của mỗi người phụ thuộc trực tiếp vào dòng tiền thực tế.

Một người có thu nhập ổn định nhưng phải dành phần lớn tiền lương để trả nợ hoặc trang trải chi phí gia đình sẽ có khả năng chấp nhận rủi ro khác với người đã có quỹ dự phòng và khoản tiền nhàn rỗi.

Từ nền tảng đó, việc phân bổ tài sản cần được thực hiện theo mục tiêu và thời gian sử dụng tiền. Khoản tiền phục vụ nhu cầu ngắn hạn không nên được đặt vào những tài sản có biến động lớn, trong khi nguồn vốn dành cho mục tiêu dài hạn có thể được cân nhắc với những hình thức đầu tư phù hợp hơn.

Cách tiếp cận này giúp người đọc nhìn nhận đầu tư như một phần của kế hoạch tài chính tổng thể, thay vì hoạt động riêng lẻ chỉ nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Hiểu các kênh đầu tư trước khi xuống tiền

Một nội dung quan trọng khác của cuốn sách là cung cấp kiến thức cơ bản về các công cụ tài chính, từ tiết kiệm, bảo hiểm đến trái phiếu, cổ phiếu và quỹ đầu tư.

Mỗi loại tài sản có đặc điểm riêng về khả năng sinh lời, mức độ rủi ro và tính thanh khoản. Việc hiểu những khác biệt này giúp nhà đầu tư tránh lựa chọn sản phẩm chỉ dựa trên lời quảng bá về lợi nhuận.

Chẳng hạn, trái phiếu thường được xem là công cụ tạo thu nhập từ lãi, nhưng mức độ an toàn còn phụ thuộc vào tổ chức phát hành và khả năng thanh toán. Cổ phiếu mang lại cơ hội hưởng lợi từ sự tăng trưởng của doanh nghiệp, song giá có thể biến động mạnh theo tình hình kinh doanh và diễn biến thị trường.

Trong khi đó, quỹ đầu tư cho phép nhà đầu tư góp vốn để danh mục được quản lý theo chiến lược nhất định. Hình thức này có thể giúp người ít kinh nghiệm tiếp cận nhiều loại tài sản hơn, nhưng vẫn tồn tại rủi ro thị trường và chi phí quản lý.

Thông qua việc giới thiệu các công cụ tài chính, Fujikawa hướng người đọc đến việc lựa chọn sản phẩm dựa trên mục tiêu và khả năng chịu rủi ro, thay vì chạy theo kênh đầu tư đang được nhiều người quan tâm.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người mới tham gia thị trường. Khi chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động của một sản phẩm, nhà đầu tư khó có thể đánh giá chính xác khả năng sinh lời cũng như mức thua lỗ có thể phải đối mặt.

Không có khoản đầu tư nào bảo đảm sinh lời trong mọi điều kiện thị trường. Vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận, người đầu tư cần quan tâm đến khả năng bảo vệ tài sản.

Trong Mượn Gà Đẻ Trứng, tác giả đề cập đến việc phân bổ danh mục và đa dạng hóa như những nguyên tắc quan trọng trong quản lý rủi ro. Thay vì tập trung toàn bộ nguồn vốn vào một loại tài sản, mỗi người cần cân nhắc phân chia tiền vào những hình thức đầu tư khác nhau tùy theo mục tiêu và khả năng tài chính.

Bên cạnh đó, kỷ luật cũng là yếu tố được nhấn mạnh. Những biến động ngắn hạn có thể khiến nhà đầu tư đưa ra quyết định vội vàng, chẳng hạn bán tài sản khi thị trường giảm hoặc mua vào khi giá tăng mạnh vì tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Thay vì phản ứng theo cảm xúc, nhà đầu tư cần thường xuyên đánh giá lại danh mục, theo dõi mục tiêu tài chính và điều chỉnh khi điều kiện cá nhân hoặc thị trường thay đổi.

Đặc biệt, khoản tiền dự phòng cho những nhu cầu thiết yếu không nên bị sử dụng tùy tiện cho các khoản đầu tư có rủi ro. Việc bảo đảm khả năng thanh toán các chi phí sinh hoạt và nghĩa vụ tài chính vẫn cần được đặt lên trước mục tiêu gia tăng tài sản.

Từ tiết kiệm đến đầu tư cần một kế hoạch dài hạn

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Fujikawa là không xem đầu tư như con đường làm giàu nhanh chóng. Thay vào đó, tác giả đặt hoạt động này trong một kế hoạch tài chính dài hạn, bắt đầu từ việc hiểu rõ nguồn lực hiện có và từng bước lựa chọn phương thức sử dụng tiền.

Với người mới, việc bắt đầu bằng khoản vốn phù hợp với khả năng có thể giúp giảm áp lực tâm lý khi tiếp cận thị trường. Quan trọng hơn, quá trình này tạo điều kiện để mỗi người tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ mức độ chấp nhận rủi ro và điều chỉnh chiến lược theo thời gian.

Tuy nhiên, việc bắt đầu với số vốn nhỏ không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua kiến thức hoặc kỳ vọng khoản tiền ban đầu nhanh chóng tăng gấp đôi. Hiệu quả đầu tư còn phụ thuộc vào mức sinh lời, thời gian nắm giữ, chi phí, biến động thị trường và khả năng duy trì vốn của mỗi cá nhân.

Do đó, giá trị của một kế hoạch đầu tư không chỉ nằm ở mục tiêu lợi nhuận mà còn ở tính khả thi và khả năng duy trì trong dài hạn.