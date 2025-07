Cơ hội để Real Madrid chiêu mộ Rodri

Sau khi chi tới 178 triệu euro để mang về loạt tân binh gồm Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Carreras và Claudio Mastantuono, Real Madrid chưa có ý định dừng lại trên thị trường chuyển nhượng hè 2025. Ưu tiên tiếp theo của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là tìm người thay thế Toni Kroos - ngôi sao đã giải nghệ năm ngoái.

Ban lãnh đạo Real Madrid mong muốn một tiền vệ có khả năng làm nhạc trưởng, cầm trịch lối chơi từ giữa sân, vai trò từng được Kroos đảm nhiệm suốt một thập kỷ. Họ nhắm đến cầu thủ có phẩm chất tương tự Rodri. Nếu có thể, Real sẵn sàng chiêu mộ chính ngôi sao người Tây Ban Nha.

Real theo sát một số cái tên như Nicolo Barella (Inter), Enzo Fernandez (Chelsea) và Alexis Mac Allister (Liverpool), nhưng tất cả đều là trụ cột không thể thay thế ở CLB chủ quản, lại còn có hợp đồng dài hạn, khiến khả năng chiêu mộ gần như bất khả thi. Giá trị chuyển nhượng dự kiến đều vượt ngưỡng 100 triệu euro, trừ trường hợp của Barella có thể thấp hơn đôi chút.

Trong bối cảnh đó, Rodri nổi lên là cái tên sáng giá. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương nặng ở đầu mùa 2024/25 và mới chỉ trở lại, nhưng vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn mỗi khi có mặt trên sân. Anh còn hợp đồng với Man City tới năm 2027, nhưng hiện chưa gia hạn và không loại trừ khả năng muốn tìm thử thách mới.

Real hiểu rằng nếu Rodri không gia hạn vào hè 2026, Man City sẽ buộc phải bán để tránh mất trắng. Với việc Rodri đang 29 tuổi, đúng độ chín trong sự nghiệp và bằng tuổi Zidane khi gia nhập Real, đây được xem là thương vụ hợp lý cả về mặt thể chất, kinh nghiệm và đẳng cấp.

"Los Blancos" vẫn theo sát mọi diễn biến liên quan tới Rodri. Một lời đề nghị từ Real Madrid là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt nếu Man City không chốt được tương lai cầu thủ trong 12 tháng tới.

