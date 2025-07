Rodri bị chỉ trích

HLV Pep Guardiola để Rodri ngồi dự bị từ đầu trận gặp Al Hilal và chỉ tung anh vào sân ở phút 53 để thay thế Ilkay Gundogan. Tuy nhiên, tiền vệ người Tây Ban Nha không thi đấu hết trận mà bị thay ra ở phút 100 bởi Phil Foden.

Trong 47 phút có mặt trên sân, Rodri không tạo ra dấu ấn. Anh tỏ ra chậm chạp, dù có tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 90% và tạo ra 1 cơ hội ghi bàn. Chủ nhân của Quả bóng vàng 2024 mắc nhiều lỗi và để mất bóng tới 7 lần.

Trong một tình huống ở phút 97, Rodri chuyền bóng hỏng thẳng vào chân cầu thủ Al Hilal, khiến Man City mất nhịp tấn công. Ngay sau đó, trong pha tranh chấp tay đôi, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng bị đối thủ này vượt mặt dễ dàng.

"Quả bóng vàng tệ nhất lịch sử là đây", một CĐV bình luận sau trận. Một tài khoản khác viết: "Chấn thương đã khiến Rodri sa sút đến thế này sao?".

Trước đó, Rodri có màn trở lại ấn tượng trong chiến thắng hủy diệt 5-2 trước Juventus ở lượt cuối bảng G, FIFA Club World Cup 2025™ hôm 27/6. Anh chạm bóng 79 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 94%, trong đó các đường chuyền dài là 100%. Rodri cũng thắng 4/5 pha tranh chấp, cản phá một cú sút nguy hiểm và đóng góp toàn diện cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

Dù vậy, trong một thế trận căng thẳng và cần hạn chế sai sót như khi gặp Al Hilal, Rodri không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cùng các đồng đội sẽ có thời gian nghỉ ngơi sau khi Man City bị loại khỏi FIFA Club World Cup 2025™. Đội chủ sân Etihad sẽ ra quân ở Premier League 2025/26 vào ngày 16/8 gặp Wolves trên sân khách.

