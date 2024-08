Có hàng xuất khẩu bị trả về do chưa đảm bảo an toàn thực phẩm

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần nâng cao nhận thức về sản xuất có trách nhiệm, doanh nghiệp không vì lợi nhuận mà đánh đổi sức khỏe người tiêu dùng, hình ảnh nông sản quốc gia.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan thừa nhận có trường hợp sản phẩm Việt Nam bị trả về do chưa đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Nam Khánh.

Chiều 21/8, tiếp tục phiên chất vấn tại Quốc hội, đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) cho rằng thời gian qua chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của nông thủy sản Việt Nam, nhất là hàng hóa xuất khẩu, vẫn chưa được quan tâm đầy đủ.

Một số hàng hóa của Việt Nam bị phát hiện không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bị từ chối khi xuất khẩu, ảnh hưởng xấu đến thương hiệu hàng Việt Nam.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết cần làm gì để kiểm soát, nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng hóa nông thủy sản Việt Nam, đồng thời có khuyến cáo cụ thể gì đối với bà con nông dân và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết thời gian qua số vụ ngộ độc thực phẩm đã giảm, tuy nhiên vẫn có những trường hợp sản phẩm bị các thị trường nước ngoài trả về do chưa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Dù vậy, ông cho biết nhiều doanh nghiệp hiện nay đã xây dựng chuỗi liên kết để tạo ra sản phẩm "sạch từ nông trại đến bàn ăn". Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục cùng các Bộ, ngành liên quan kiểm soát vấn đề này.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết để có sản phẩm sạch, vượt qua các rào cản để xuất khẩu đối với một nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ như nước ta hiện nay thì cần nhiều nỗ lực.

"Cần truyền thông để nâng cao nhận thức, giám sát, đặc biệt cần truyền tải để bà con nông dân hiểu rằng chúng ta phải là người sản xuất có trách nhiệm, kể cả doanh nghiệp cũng không vì lợi nhuận mà đánh đổi sức khỏe của người tiêu dùng trong nước và hình ảnh của nông sản quốc gia", Bộ trưởng Hoan nói.

Sau vấn đề này, đại biểu Đào Chí Nghĩa (đoàn Cần Thơ) có câu hỏi cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan về kịch bản thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đại biểu quan tâm việc nghiên cứu sản xuất giống cây trồng và vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu đã được Bộ NN&PTNT triển khai thế nào, bởi vấn đề này đang được người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rất quan tâm nhằm chủ động các phương án trong sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, biến đổi khí hậu là thách thức lớn và ĐBSCL là 1 trong 5 đồng bằng chịu tổn thương rõ nét nhất. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ NN&PTNT tiếp tục xem xét, khảo sát và quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi, cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán xâm nhập mặn.

Cụ thể, các viện nghiên cứu, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu để tạo ra những giống ngắn ngày chịu hạn, chịu mặn tốt hơn; đồng thời thay đổi những mô hình sinh kế để đảm bảo thích ứng với nền nông nghiệp khan hiếm nước.

Liên quan đến tranh luận về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định đến thời điểm này, Việt Nam vẫn đang giữ ổn định 3,5 triệu ha diện tích đất trồng lúa đảm bảo mục tiêu đề ra tới năm 2030. Do đó, không quá lo ngại an ninh lương thực quốc gia trong bất kỳ tình huống rủi ro nào.

Hiện, Việt Nam xuất khẩu 1/3 sản lượng gạo, tiêu dùng nội địa chiếm 2/3 nên vẫn còn dư địa tương đối lớn. Bộ trưởng cho rằng tới đây sẽ là câu chuyện đảm bảo dinh dưỡng cho người dân chứ không phải là an ninh lương thực đơn thuần.