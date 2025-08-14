Có gì trong phim giờ vàng của Phương Oanh?

"Gió ngang khoảng trời xanh" đánh dấu sự trở lại của Phương Oanh sau 4 năm. Phim chuyển thể từ kịch bản gốc của Trung Quốc, nên khán giả so sánh giữa các nhân vật.

Là phiên bản remake từ bộ phim 30 chưa phải là hết tại Trung Quốc, Gió ngang khoảng trời xanh kể câu chuyện về bộ ba Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Sau 3 tập đầu, phim thu hút sự chú ý bởi màn tái xuất của Phương Oanh sau 4 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Trong phim, Mỹ Anh cho thấy sự đảm đang, hậu phương vững chắc cho chồng là Hải Đăng (Doãn Quốc Đam) theo đuổi con đường sự nghiệp.

Câu chuyện về người phụ nữ hiện đại

Phim mở đầu bằng lời tâm sự của Kim Ngân, Hoàng Lam, Mỹ Anh về cột mốc tuổi 30. Không ai giống ai, câu chuyện về từng nhân vật đan xen niềm vui và nỗi buồn, phần nào khắc họa hiện thực trong bối cảnh hiện đại.

Hơn một thập kỷ sinh sống ở thành phố, Kim Ngân có những phút chạnh lòng vì lẻ bóng so với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng điều đó chẳng thể cản bước cô nàng trên hành trình tìm kiếm và xây dựng hạnh phúc cho bản thân, không lệ thuộc vào người khác. Với Kim Ngân, cô tìm thấy niềm vui từ những điều giản đơn như đi tập pilates, đạt doanh số bán hàng.

Trong khi đó, Hoàng Lam nhí nhảnh, điệu đà với niềm đam mê dành cho thú cưng. Lập gia đình ở tuổi 30, cô ước ao cuộc sống đối xử với mình dịu dàng hơn, bớt đi áp lực cơm áo gạo tiền.

Hơn hết, Mỹ Anh nổi bật với hình tượng người phụ nữ công dung ngôn hạnh. Xây dựng tổ ấm hạnh phúc, tạo điều kiện tốt nhất cho chồng và con phát triển là mục tiêu mà cô hướng tới. Điều này được Mỹ Anh thể hiện trong từng lời nói, hành động, thái độ trong gia đình và những người xung quanh.

Gió ngang khoảng trời xanh khắc họa cuộc sống muôn vẻ của Kim Ngân, Hoàng Lam và Mỹ Anh.

Chẳng mất nhiều thời gian tới khi rắc rối bủa vây cuộc sống ba người phụ nữ. Đầu tiên là cuộc hôn nhân chênh vênh giữa Hoàng Lam và Gia Toàn (Tô Dũng). Cụ thể, Gia Toàn luôn miệng cằn nhằn nhiều vấn đề như vệ sinh thú cưng, chi tiêu sinh hoạt. Song, anh luôn nhún nhường trước biểu cảm nhõng nhẽo của vợ. Một hình ảnh gần gũi bởi Hoàng Lam và Gia Toàn phản ảnh cuộc sống của những cặp vợ chồng trẻ còn bỡ ngỡ.

Về phía Kim Ngân, cô tới cuộc hẹn xem mắt do mẹ sắp đặt. Đương nhiên, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí lạnh lẽo thay vì lãng mạn. Để phụ huynh không còn chèo kéo chuyện tình cảm, cả hai giao kèo nói dối. Thế nhưng, Kim Ngân trót nói hết sự thật, đặt điều về chàng trai kia với mẹ khiến anh tức giận gọi điện mắng mỏ. Chưa kể, cô còn chịu cảnh đồng nghiệp đố kỵ ở chỗ làm.

Ở tập mới nhất, Mỹ Anh loay hoay tìm trường học sau khi mất cơ hội vì con trai gây chuyện. Đặt mục tiêu cho cậu vào ngôi trường mơ ước, người mẹ trẻ làm bánh, chạy việc cho hàng xóm giàu có. Đồng thời, Mỹ Anh còn toan tính làm sao để xử lý khéo nữ nhân viên đang ve vãn chồng tại công ty.

Khán giả so sánh với bản gốc

Nữ chính Mỹ Anh được xây dựng là một người bản lĩnh, đảm đang, nỗ lực vì chồng con. Ở nhà, cô làm những món ăn thơm ngon, chu đáo chuẩn bị trang phục cho chồng trước những buổi họp quan trọng. Trên công ty, cô trở thành cánh quân sư đắc lực khi đàm phán với đối tác.

Hiện tại, Gió ngang khoảng trời xanh cho thấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn cho Mỹ Anh và Hải Đăng. Những vấn đề cặp đôi phải đối mặt không hóc búa, có thể xử lý nhanh gọn. Do đó, tuyến truyện này được kỳ vọng có nhiều chuyển biến trong những tập tới.

Phương Oanh trở lại với vai Mỹ Anh.

Cũng giống nhiều kịch bản chuyển thể khác, các nhân vật trong Gió ngang khoảng trời xanh bắt đầu được khán giả bàn luận, so sánh với nhân vật trong phim gốc. Một số khán giả cho rằng Cố Giai của Đồng Dao trong bản gốc có nét hiền, dịu dàng, yếu đuối hơn Mỹ Anh của Phương Oanh.

Ngoài ra, Hoàng Lam của Quỳnh Kool và Hải Đăng của Doãn Quốc Đam cũng là những nhân vật khiến người xem tranh luận. Trong phim, Hoàng Lam có nhiều phân cảnh làm lố biểu cảm, hò hét ồn ào. So với phong thái giám đốc, Hải Đăng được nhận xét bốc đồng trong cách hành xử.

Phương Oanh từng chia sẻ đây là dự án áp lực nhất từ trước tới giờ bởi kịch bản remake của một bộ phim từng thành công, nổi tiếng khắp châu Á.

"Tôi biết rằng việc so sánh giữa bản Việt và bản gốc là điều không thể tránh khỏi với một kịch bản remake. Tôi chưa xem bản gốc nhưng chỉ cần nghe những người xung quanh nói về Cố Giai là đã biết cô ấy từng được yêu thích thế nào. Tuy nhiên, kịch bản Gió ngang khoảng trời xanh đã xây dựng một bối cảnh, câu chuyện, tính cách hoàn toàn khác cho tất cả nhân vật, để gần gũi và đậm hơi thở Việt Nam. Đạo diễn cũng luôn nói chúng tôi đừng quan tâm đến bản gốc, hãy để nhân vật của mình có đời sống, thần thái riêng không hòa lẫn với bất kỳ phiên bản nào khác. Tôi hy vọng khán giả có thể cảm nhận được tâm huyết đó của chúng tôi và cởi mở đón nhận bộ phim", nữ diễn viên nói.